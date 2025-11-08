Ziel: Tabellenführung zurückerobern

Nach dem überzeugenden 4:0-Auswärtssieg bei Hansa Rostock steht für die U17 des VfL Wolfsburg am Sonntag (13 Uhr) das nächste Heimspiel in der DFB-Nachwuchsliga auf dem Programm. Gegner ist der 1. FC Union Berlin – ein Team mit der derzeit gefährlichsten Offensive der Vorrundengruppe B. Mit einem Sieg könnten die Jungwölfe die Tabellenführung von Magdeburg zurückerobern.

„Union hat zuletzt einige Ausrufezeichen gesetzt“, sagt Trainer Tobias Holm. „Sie sind vollkommen zurecht wieder im Rennen um die Qualifikation für Liga A.“ Die Berliner, aktuell Fünfter mit zwölf Punkten, gewannen ihre letzten vier Spiele jeweils mit mindestens vier eigenen Treffern und stellen mit 24 Toren die beste Offensive der Gruppe. In der Hinrunde hatte der VfL in Berlin knapp mit 2:1 gewonnen.

Wolfsburg mit stabiler Defensive zurück in der Spur