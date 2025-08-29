„Ziel sind drei Punkte" – Sportbund Rosenheim empfängt Siegsdorf

Am Samstag kommt es an der Pürstlingstraße zum Duell zweier direkten Konkurrenten. Der SB DJK Rosenheim empfängt Siegsdorf.

Nach zwei Spielen ohne Niederlage wartet auf den SB DJK Rosenheim ein absolutes Sechs-Punkte-Spiel gegen den TSV Siegsdorf. Passend zum Herbstfestauftakt in Rosenheim will der SBR seinen ersten Dreier in der Bezirksliga einfahren.

Die Gäste sicherten sich in der vergangenen Saison erst in der Relegation den Klassenerhalt und stecken auch in der laufenden Spielzeit im Abstiegskampf fest. Die Chiemgauer holten aus den ersten sechs Spielen nur zwei Punkten und verloren zuletzt mit 0:5 gegen Aschheim.

Es ist das Duell der sieglosen Mannschaften an der Pürstlingstraße. Der TSV Siegsdorf ist für die Rosenheimer kein unbeschriebenes Blatt. An das letzte Pflichtspiel wird der Sportbund keine guten Erinnerungen haben. Mit 0:5 verlor der SBR in der Abstiegssaison aus der Bezirksliga.

Formkurve zeigt nach oben – Holen die Rosenheimer den ersten Sieg?

Die Ausgangslage beim Sportbund sieht ähnlich aus. Zwar haben die Grün-Weißen ein Spiel weniger, konnten aber auch erst zwei Punkte holen. Zuletzt zeigte die Formkurve der Mannen von Patrick Zimpfer aber nach oben. Gegen Waldperlach und Aschau spielte man Remis, wobei in Aschau deutlich mehr möglich gewesen wäre.

Im Heimspiel gegen Siegsdorf soll nun der nächste Schritt gemacht und der erste Dreier geholt werden. Während Omer Jahic zurück in den Kader kehrt, müssen die Rosenheimer weiter auf Kapitän Marco Oberberger verzichten.

Samstag um 14 Uhr: Sportbund Rosenheim empfängt Siegsdorf

„Wir freuen uns auf das Duell gegen Siegsdorf. Sie sind eine kompakte, starke Mannschaft, die sich aktuell mit Sicherheit auch unter Wert verkauft“, sagt Zimpfer über den kommenden Gegner. „Wir sind definitiv gewarnt und wissen um die Bedeutung des Spiels. Unser Ziel sind ganz klar die drei Punkte“, fügt der Trainer an.

Anpfiff im Josef-März-Stadion wird am Samstag um 14 Uhr sein. Schafft es der SB DJK Rosenheim den Bock endgültig umzustoßen?