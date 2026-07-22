Ziel: Nichts mit dem Abstieg zu tun haben

Timo Zeiler (links) war mit sechs Treffern und elf Vorlagen einer der offensiven Fixpunkte beim SV Gammelsbach. (Archiv) Foto: Herbert Krämer

Viel Verletzungspech und einiges an Unvermögen, sowie die nicht immer hundertprozentige Einstellung, verhinderten eine ähnlich bemerkenswerte Hinrunde der Gammelsbacher wie in der Vorsaison. Vielleicht weckte die gute Platzierung in der A-Liga nach dem Aufstieg zu große Erwartungen. "Wir haben gemerkt, dass wir etwas zulegen müssen, als unsere Mannschaft in den Tabellenkeller abgeglitten war", so Kevin Ihrig, Spielertrainer der Freiensteiner. Gemeint waren die Laufbereitschaft und der Einsatzwille. Außerdem hatte der SVG ein massives Angriffsproblem. Kevin Büxler, Torgarant, fehlte verletzungsbedingt in der Hinserie komplett. Es fehlten nicht nur seine Tore, sondern auch sein ganzer Einsatz. Er war immer vorn ein Fixpunkt, der immer anspielbar war. Und extrem wichtig waren auch seine körperliche Präsenz – seine Größe und Robustheit. Er wurde von seinen Teamkollegen schmerzlich vermisst.

Das Resultat: Abstiegskampf. Trainer Kevin Ihrig musste sich also etwas für die Zeit nach der Winterpause einfallen lassen: "Wir haben zuerst einmal wieder auf die spielerische Einfachheit in der eigenen Hälfte gesetzt, nicht so viele Ballverluste im Aufbau zu produzieren, und haben geradlinigen und einfachen Fußball gespielt", berichtet Ihrig. Das Ergebnis wurde schnell sichtbar: Gammelsbach lud die Gegner nicht mehr so oft zum Toreschießen ein, sondern reduzierte die Gegentrefferzahl dadurch spürbar. "Ja, wir haben extrem weniger Tore kassiert." In Zahlen ausgedrückt hieß dies, dass der SVG von den dreizehn Rückrundenspielen nur drei Begegnungen verlor und sich dadurch auf Rang elf vorschob, auf einen sicheren Nichtabstiegsplatz. "Wir waren auch wieder durchsetzungsfähiger in den Zweikämpfen, dadurch liefen wir unseren Gegnern auch nicht so oft ins offene Messer", brachte es der Günterfürster in Diensten der Freiensteiner auf eine griffige Formel. Die Mannschaft sei auch wieder den Extrameter gegangen, ähnlich wie in der Vorsaison. Auch die Mentalität hatte sich stark verbessert. Nur beim 1:2 gegen den FC Finkenbachtal lag die Ihrig-Elf komplett daneben. "Ausgerechnet gegen den Mitabstiegskonkurrenten lieferten wir unser schwächstes Spiel", sagt Ihrig.

Sehr wichtig ist, dass der SVG keine Abgänge beklagen muss. Im Gegenteil: „Wir bekommen drei Nachwuchskräfte dazu, die uns guttun, gerade in der Breite, weil sie den Konkurrenzkampf beleben. Mit Tim Edelmann (Außenverteidiger) steht ein kämpferisch starker junger Mann im Kader, der in den Defensivbewegungen überzeugte. Roman Schröder ist ein Offensivspieler, der auf beiden Seiten mit seiner feinen Technik gefordert sein wird, und dann kommt noch Nico Schäfer hinzu, der sich gerne in Spiele reinarbeitet und mit gutem Ehrgeiz überzeugt. "Ich sehe uns mit zehn Teams auf Augenhöhe. Dort müssen wir uns durchsetzen, um nicht wieder in Abstiegsgefahr zu geraten", umreißt Ihrig die Chancen seines 19-Mann-Kaders.