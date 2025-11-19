– Foto: Ralf Just

"... Ziel näher bringt, nämlich den Aufstieg in die Regionalliga" Statement des Oberligisten SSV Reutlingen zur aktuellen Situation Verlinkte Inhalte OL Baden-Württemberg Reutlingen

Der Oberligist SSV Reutlingen teilt das folgende Statement zur aktuellen Situation mit:

"Informationen zur aktuellen Situation



Der SSV Reutlingen 05 meldet sich mit dieser Pressemitteilung zu Wort und stellt einige Punkte sowie die aktuelle Gerüchteküche klar. In den vergangenen Tagen wurden zahlreiche Listen, Empfehlungen und vermeintliche Insiderinformationen zur Trainersuche veröffentlicht. Wir nehmen das zur Kenntnis und danken allen Menschen, die sich einbringen möchten. Egal ob sich betreffende Personen direkt melden, über Dritte an uns herantreten oder ob Empfehlungen per Mail, WhatsApp oder per Brief eingehen. Für unsere Arbeit ist jedoch ausschlaggebend, dass wir alle Informationen intern prüfen und unabhängig bewerten.

Andere Vereine auf unserem Niveau haben Trainer mit auslaufenden Verträgen. Es spielt keine Rolle, ob diese Trainer eine Vergangenheit beim SSV haben oder nicht. Entscheidend ist allein, dass wir die Lösung finden, die uns unserem klar formulierten Ziel näher bringt, nämlich den Aufstieg in die Regionalliga. Es ist unsere Aufgabe, für den Verein saubere und verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. Selbstverständlich sprechen wir mit den Personen, die dafür infrage kommen. Es wurde bisher kein Vertrag unterschrieben und niemand hat ein offizielles Angebot vorliegen. Wir suchen die Lösung, die menschlich und sportlich am besten zum SSV passt. Der aktuelle Fokus liegt jetzt klar auf den letzten beiden Saisonspielen. Mit Marvin Petzschner haben wir eine sehr gute Übergangslösung. Er arbeitet konzentriert, strukturiert und mit hoher Energie. Seine Vorbereitung, seine klare Ansprache und sein Einsatz helfen der Mannschaft spürbar und geben den Spielern Sicherheit und Orientierung. Sein Anteil an der aktuellen Stabilität ist groß.