„Ziel Meisterschaft“ – Berlins Oberliga-Trainer zum Start Alle Stimmen: Freitag eröffnet Tennis Borussia Berlin gegen Stendal die neue Saison von far · Gestern, 17:30 Uhr · 0 Leser

Sparta Coach Dragan Kostic – Foto: Frank Arlinghaus

Acht Berliner Oberliga-Trainer, sechs Fragen und ein klares Stimmungsbild vor dem Saisonstart. Wer zählt zu den Favoriten, wer könnte überraschen und welche Ziele verfolgen die Vereine? Die Antworten liefern spannende Einblicke – und machen deutlich, wer aus Sicht der Berliner Konkurrenz als Topfavorit gilt Dieser Text wird laufend aktualisiert, ergänzt und erweitert.

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Mahlsdorf trägt die Favoritenrolle

Wer die Berliner Trainer nach den Titelkandidaten fragt, bekommt häufig dieselbe Antwort: BSV Eintracht Mahlsdorf. Der Siebte der vergangenen Saison wird von der Konkurrenz als Maßstab gesehen und geht aus Berliner Sicht als Topfavorit in die neue Spielzeit. Ausgerechnet Trainer Karsten Heine möchte davon jedoch nichts wissen. Ein offizielles Saisonziel gibt es noch nicht. „Das werden wir gemeinsam mit der Mannschaft vor dem ersten Pflichtspiel formulieren“, sagt der erfahrene Coach. Lediglich bei einer Sache lässt er keinen Zweifel aufkommen: „Wir müssen und wir werden mehr Punkte holen.“

Mahlsdorf Coach Karsten Heine – Foto: Frank Arlinghaus

Die Vorbereitung verlief nach Heines Angaben ohne größere Probleme. Die Neuzugänge seien integriert, die Mannschaft habe „sehr, sehr fleißig“ gearbeitet. Und wie geht der Trainer nach Niederlagen mit Druck um? Mit einem Augenzwinkern: „Ich setze mich auf mein Concept2-Rudergerät.“

Zu allen Transfers der NOFV-Oberliga Nord gehts hier Hertha 03 : Erst ankommen, dann wieder angreifen Nach dem Abstieg aus der Regionalliga geht Hertha 03 Zehlendorf mit einer gesunden Mischung aus Mut und Selbstvertrauen in die Saison. Neutrainer Patrick Hinze (macht seinen Ex-Verein Stahnsdorf zum Regionalligisten) wird zunächst in der Oberliga ankommen. Gleichzeitig ist er davon überzeugt, dass seine Mannschaft an einem guten Tag jeden Gegner schlagen kann. Besonders zufrieden zeigt er sich mit der Entwicklung des Vereins. Für ihn sei schon jetzt viel besser als noch vor einem Jahr. Er lobt das intakte Umfeld, die enge Zusammenarbeit im Klub und einen Kader, der ihn nicht nur sportlich, sondern auch menschlich überzeugt.

Patrick Hinze Hertha 03 Coach – Foto: Räppold

Als Meisterschaftsfavoriten nennt sich Hinze Mahlsdorf. Überraschungspotenzial sieht er dagegen gleich bei mehreren Mannschaften. Neben Lichtenberg 47 trauten er auch Union Klosterfelde, TuS Makkabi und dem SV Siedenbollentin eine starke Saison zu. Die Vorbereitung wurde insgesamt positiv bewertet. Alle Spieler blieben gesund und die Mannschaft konnte viele Erkenntnisse sammeln. Niederlagen gehören für ihn dazu – auch wenn er offen zugibt, nur ungern zu verlieren. Wichtig sei, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen.

Morgen, 14:00 Uhr FC Anker Wismar Anker Wismar FC Hertha 03 Zehlendorf FC Hertha 03 14:00 PUSH

Lichtenberg 47 setzt auf Kontinuität Bei Lichtenberg 47 bleibt Rudy Raab seiner Linie treu. Der Traditionsverein möchte erneut oben mitspielen, aber auch die vielen jungen Spieler weiterentwickeln und den Zuschauern im Zoschke-Stadion attraktiven Fußball bieten. Interessant fällt sein Blick auf die Konkurrenz aus. Obwohl Lichtenberg 47 selbst von mehreren Berliner Trainern als Titelkandidat genannt wird, verzichtet Raab bewusst darauf, den eigenen Verein ins Rennen zu schicken. Stattdessen sieht er Hertha 03 Zehlendorf, Mahlsdorf, den SV Siedenbollentin und Rückrundenmeister Union Klosterfelde als aussichtsreiche Titelkandidaten.

Rudy Raab von Lichtenberg 47 im Trainerteam – Foto: Frank Arlinghaus

Als Überraschungsteam nennt der 47-Coach Aufsteiger Füchse Berlin. Die Euphorie aus der Berlin-Liga könnte den Neuling weit tragen. Mit der Vorbereitung zeigt sich Raab trotz eines ausgefallenen Testspiels zufrieden. Die Mannschaft hat fleißig gearbeitet und viele wichtige Erkenntnisse gesammelt. Niederlagen seien Teil des Fußballs. Entscheidend sei, den Druck in Energie für das nächste Spiel umzuwandeln.

TuS Makkabi hofft auf eine sorgenfreie Saison Bei TuS Makkabi blickt man optimistisch auf die neue Spielzeit. Das ausgegebene Ziel ist ein Platz im oberen Tabellendrittel. Entscheidend wird dabei sein, endlich einmal von größeren Verletzungssorgen verschont zu bleiben. Genau darin sieht der Verein den größten Unterschied zur vergangenen Saison.

Makkabi Trainer Ousmane Bangoura – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Als heißester Titelanwärter nennt Makkabi den BSV Eintracht Mahlsdorf und Hertha 03 Zehlendorf. Als Geheimfavorit wird Union Klosterfelde ins Rennen geschickt. Auch die Vorbereitung stimmt die Verantwortlichen positiv. Die junge Mannschaft hat engagiert gearbeitet und sich gezielt auf den Saisonstart vorbereitet.

Morgen, 14:00 Uhr FC Mecklenburg Schwerin Meck SN TuS Makkabi Berlin Makkabi 14:00 PUSH

Sparta Lichtenberg: Kostic macht eine klare Ansage Während viele Trainer vor dem Saisonstart vorsichtig formulieren, geht Dragan Kostic einen anderen Weg. Auf die Frage nach dem Saisonziel antwortet der Sparta-Coach mit nur einem Wort: „Meister.“

Sparta Coach Dragan Kostic – Foto: Frank Arlinghaus

Selbstbewusstsein gehört bei Sparta offensichtlich zum Programm. Kostic sieht Mahlsdorf, Lichtenberg 47, Union Klosterfelde und den SV Siedenbollentin als stärkste Konkurrenten im Titelrennen. Als Überraschungsteam nennt er – wenig überraschend – den eigenen Verein. Verbessern möchte Sparta vor allem die Defensivarbeit. Die Vorbereitung bewertete Kostic positiv. Seine Mannschaft habe große Fortschritte gemacht, sei lernwillig und werde „für jeden schwer zu spielen sein“. Auch beim Thema Druck bleibt er gelassen. Niederlagen seien dazu da, daraus zu lernen. Sein prägnanter Schlusssatz: „Druck ist nur ein Ausdruck.“

So., 09.08.2026, 14:00 Uhr Füchse Berlin Füchse Berlin SV Sparta Lichtenberg SV Sparta 14:00 PUSH

Berliner AK setzt auf Entwicklung Beim Berliner AK steht nicht die Tabelle im Mittelpunkt. Trainer Murat Tik verfolgte einen langfristigen Ansatz. Das wichtigste Ziel lautet Klassenerhalt. Gleichzeitig soll sich die junge Mannschaft kontinuierlich weiterentwickeln.

BAK Trainer Murat Tik – Foto: Frank Arlinghaus

Als Meisterschaftsfavoriten gelten Tik Union Klosterfelde, Lichtenberg 47 und Hansa Rostock II. Einen Geheimfavoriten möchte er dagegen bewusst nicht benennen. Die Vorbereitung verlief trotz einiger verletzter Spieler insgesamt zufriedenstellend. Druck nach Niederlagen empfindet Tik nach eigener Aussage nicht. Sein Fokus liegt darauf, weiterzuarbeiten und die Mannschaft Schritt für Schritt besser zu machen.

Morgen, 14:00 Uhr FSV Optik Rathenow Rathenow Berliner AK Berliner AK 14:00 PUSH

Zu allen Transfers der NOFV-Oberliga Nord gehts hier Tennis Borussia blickt nach vorne Auch Tennis Borussia startet mit Ehrgeiz in die neue Saison. Trainer Jeffrey Seitz spricht von einer „besseren Saison mit maximalen Ambitionen“. Gleichzeitig möchte er jeden einzelnen Spieler individuell weiterentwickeln. Im Titelrennen sieht Seitz Mahlsdorf und Hertha 03 Zehlendorf vorne. Als Geheimfavorit nennt er Union Klosterfelde.

Jeffrey Seitz ist seit Januar 2026 Chefcoach der Veilchen – Foto: Frank Arlinghaus

Mit der Vorbereitung ist der TeBe-Coach sehr zufrieden. Bis auf einen verletzten Spieler konnte die Mannschaft intensiv arbeiten und startete fit in die Saison. Nach Niederlagen setzt Seitz auf eine ruhige Analyse. Entscheidend sei nicht das Ergebnis allein, sondern die Frage, warum ein Spiel verloren wurde und welche Lehren sich daraus ziehen lassen.

Die Füchse Berlin wollen sich etablieren Als Aufsteiger gehen die Füchse Berlin mit klarer Bodenhaftung in die Oberliga-Saison. Trainer Sanel Begzadic formulierte den Klassenerhalt als oberstes Ziel. Darüber hinaus soll sich die Mannschaft kontinuierlich weiterentwickeln und dauerhaft in der Liga etablieren. Den Favoritenkreis sieht Begzadic breit aufgestellt. Für ihn gehören Mahlsdorf, Hertha 03 Zehlendorf, Lichtenberg 47, Union Klosterfelde und der SV Siedenbollentin zu den aussichtsreichsten Meisterschaftskandidaten.

Füchse Coach Sanel Begzadic im Hintergrund – Foto: Sascha Gerhardt

Als mögliche Überraschungsteams nennt der Füchse-Coach den Berliner AK und Hansa Rostock II. Beide Mannschaften verfügen über viel Qualität und Entwicklungspotenzial. Mit der Vorbereitung zeigt sich Begzadic zufrieden. Die Mannschaft hat intensiv gearbeitet und als Team weiter zusammengewachsen. Niederlagen gehören für ihn zum Fußball dazu. Entscheidend sei eine ehrliche Analyse, um im nächsten Spiel die richtigen Antworten zu geben.

So., 09.08.2026, 14:00 Uhr Füchse Berlin Füchse Berlin SV Sparta Lichtenberg SV Sparta 14:00 PUSH