Ziel Klassenerhalt: So verlief Berghausens Winter-Fahrplan

So verlief die Winter-Vorbereitung des SSV Berghausen – Foto: wilhelm gundlach

Mit drei Niederlagen in Folge hat sich der SSV Berghausen auf den letzten Metern der Hinrunde endgültig in den Abstiegskampf manövriert. Mit 13 Zählern steht der Bezirksligist auf Tabellenplatz 16 und muss in der Rückrunde ein anderes Gesicht zeigen, um nicht in die Kreisliga abzurutschen. FuPa Niederrhein blickt auf die Vorbereitung und analysiert die Chancen auf den Klassenerhalt.

Fünf neue sollen frischen Wind bringen

Die letzten zwei Monate des Jahres 2025 waren definitiv zum Vergessen für den SSV Berghausen. Mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und vier Niederlagen verabschiedet sich die Mannschaft von Ralf Dietrich aus dem Jahr 2025. Folgerichtig war es bitter nötig punktuelle Verstärkung in den Kader zu bekommen. Neu dabei sind Davide Lo Martire (GSV Langenfeld), Julian Meis (GSV Langenfeld), Yaran Mejid (SC Germania Reusrath), Fabian Czub (GSV Langenfeld) und Nick Rommerswinkel (HSV Langenfeld). Damit profitieren die Berghausener vom großen Ausverkauf beim GSV und holen sich mit Lo Martire einen Stürmer, der weiß, wo das Tor steht. In der Kreisliga A stand er in der laufenden Spielzeit bei 16 Scorern in elf Spielen. SSV-Trainer Dietrich scheint zufrieden mit seinen neuen Schützlingen: „Die Neuzugänge machen alle einen sehr guten Eindruck“, erzählt er FuPa Niederrhein.

Ein Blick auf die Testspiele verspricht allerdings keinen Schritt in die richtige Richtung. Zwar sah der Auftakt beim VfB Langenfeld, bei dem ein 4:1-Erfolg herausgesprungen war, noch ganz gut aus, doch es folgten eine 4:0-Niederlage beim TSV Solingen II und eine 4:1-Pleite gegen den B-Ligisten SC Köln-Mülheim-Nord. Dass man gegen zwei unterklassige Teams nicht so verlieren darf, ist auch dem Cheftrainer klar: „Die Vorbereitung ist nach dem guten Auftakt gegen den VfB Langenfeld leider wieder in die falsche Richtung gelaufen“, erzählt Dietrich, führt die Leistungen aber auch auf personellen Sorgen zurück: „Allerdings haben wir auch im Moment wieder große Personalprobleme.“ Das ist beim SSV nichts Neues, die gesamte Spielzeit kann der 61-Jährige schon nicht auf die volle Mannstärke zurückgreifen.