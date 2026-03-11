Ziel Kaderverjüngung: RW Erlinghausen stellt erste Sommertransfers vor Der Marsberger Landesligist steht vor einem interessantem Transfersommer. von red · Heute, 14:40 Uhr · 0 Leser

In der Landesliga Staffel 2 läuft RW Erlinghausen bislang seinen Ansprüchen hinterher. Das Ziel, im oberen Tabellendrittel mitmischen zu können, droht der Verein von Ehrenpräsident Hans-Joachim Watzke meilenweit zu verfehlen. Stattdessen hat RWE-Trainer Daniel Berlinski bei fünf Punkten Vorsprung auf Platz 14 den Abstiegskampf ausgerufen. Im Sommer wird ein mittelgroßer Kaderumbruch von Nöten sein, deshalb hat der Marsberger Dorfclub seine ersten beiden Neuzugänge für die Saison 2026/27 präsentiert.

Vom hessischen Verbandsligisten FC Ederbergland wird sich Fynn Butterweck den Rot-Weißen anschließen. Der 25-jährige Mittelfeldspieler kommt aus Korbach-Goldhausen hat in der laufenden Saison 17 Spiele für die Nordhessen bestritten, in denen ihm ein Tor und neun Vorlagen beisteuern konnte. Damit zählt Butterweck, der in der Jugend von 2013 bis 2015 für den SC Paderborn auflief, zum zweitbesten Scorer des FC Ederbergland. Für Ederbergland und den SC Willingen lief er 91-mal in der Verbandsliga auf. Gebrüder Cakmakci wiedervereint Neben Fynn Butterweck konnte RW Erlinghausen auch Ahmet Cakmakci verpflichten. Auch er ist im Mittelfeld zuhause und kommt von Landesliga-Absteiger Fatih Türkgücü Meschede, den er nach einem Jahr wieder verlassen wird. Zuvor feierte der Juniorenspieler des Delbrücker SC und SV Brilon mit Erlinghausens Nachbarverein VfB Marsberg die Rückkehr in die Bezirksliga. Bei RWE trifft Ahmet Cakmakci, der selbst aus Marsberg stammt, auf seinen jüngeren Bruder Rahman Cakmakci (18), der seit Sommer 2025 im Hans-Watzke-Stadion spielt.

Erlinghausens Sportlicher Leiter Olcay Eryegin erklärt beim Portal "match-day.de": "Ich bin sehr froh, dass es mit Fynn Butterweck nun endlich geklappt hat. Wir stehen schon seit ein paar Jahren immer wieder im Austausch und freuen uns auf einen spielstarten Offensivspieler. Auch Ahmet Cakmakci ist ein sehr talentierter Spieler, der bei uns mit seinem Bruder Rahman Cakmakci zusammenspielen kann. Beide Transfers tragen dazu bei, dass wir unseren Kader weiter verjüngen. Das ist eines unserer Ziele bei der aktuellen Kaderplanung." Bei RW Erlinghausen steht im Sommer indes ein kleiner Generationenwechsel an. Nachdem im Winter mit Nils Meyer (Karriereende) und Frederik Schlüter (SC Borchen) zwei verdiente RWE-Spieler sich vorzeitig verabschiedet haben, werden mit Stammkeeper Kevin Krefeld (SG Oberes Almetal) und Anil Namik Ekinci (TSV Bigge-Olsberg) im Sommer zwei weitere langjährige Leistungsträger den Verein sicher verlassen. Die Transfers von Fynn Butterweck und Ahmet Cakmakci dürften daher sicherlich nicht die letzten sein.