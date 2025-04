Ziel ist in Sicht

FC Saarbrücken: Zweite bezwingt Verfolger im Spitzenspiel

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken steht dicht vor dem Aufstieg in die Schröder-Saarlandliga. Am Sonntagabend gab es einen 2:0 (2:0)-Heimsieg über den ärgsten Verfolger FV Bischmisheim. Am kommenden Sonntag könnte der Aufstieg mit einem weiteren Sieg in Reimsbach gefeiert werden.

Ein einziger Sieg aus vier noch ausstehenden Spielen fehlt der Zweiten des 1. FC Saarbrücken noch zum Saarlandliga-Aufstieg. Am Sonntagabend wurde der ärgste Verfolger FV Bischmisheim auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld mit 2:0 (2:0) bezwungen. Blazey Moranski brachte sein Team in der 28. Minute nach vorne, Zinedin Osmanagic beendete die erste Hälfte mit dem Treffer zum 2:0-Endstand. "Wir haben sie in der ersten Hälfte dominiert, sie hatten vielleicht eine Chance, wir haben verdient geführt. In der zweiten Hälfte sind wir eine Position weiter nach hinten, weil sie kommen mussten, aber sie konnten nur Nadelstische setzen. Wir fahren nun nach Reimsbach, dort könnten wir es dann endgültig klar machen", war Trainer Sammer Mozain mit dem Spitzenspiel und dem Ergebnis zufrieden. Zahlreiche FC-Fans unterstützten die Zweite und es werden am Sonntag auch sicher viele in den Beckinger Gemeindeteil mitfahren.