"Ziel ist es, den Klassenerhalt so früh wie möglich einzutüten"

Die Mannschaften der Landesliga Hannover befinden sich aktuell in der Vorbereitung. FuPa nutzte die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was sind die Ziele für die kommende Saison? Wer sind die Titelfavoriten? René Hau, Trainer von BW Tündern, hat uns einen Ausblick gegeben.

Die letzte Saison war hart und hat Nerven gekostet. Am Ende sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen und konnten am letzten Spieltag den Klassenerhalt feiern.

Wann hat die Vorbereitung eurer Mannschaft begonnen und was waren/sind die Highlights?

Wir sind am 01.07. in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Neben intensiven Einheiten auf dem Platz war wir z.B. auch auf der Weser, in einem Drachenboot, unterwegs um den Teamgeist zu fördern und unsere Neuzugänge schnell zu integrieren. Dazu soll auch unser Trainingslager vom 25.-27.07.25 in der NFV-Akademie beitragen.