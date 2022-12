„Ziel ist es, aufzusteigen“ - Onur Seyhan ist »FuPa-Spieler der Woche« FuPa präsentiert Woche für Woche den "MVP" für Württemberg!

FuPa Württemberg präsentiert ab sofort den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

In dieser Woche hat sich Onur Seyhan vom Anadolu SV Reutlingen aus der Kreisliga A2 Alb gegen tausende Konkurrenten in Württembergs Amateurfußball durchgesetzt. Am vergangenen Wochenende hat er starke fünf Tore beim 8:1-Sieg gegen die SG Reutlingen II geschossen. Besonders überragend dabei: Vier Tore davon hat der 32 Jahre alte Stürmer in nur einer Halbzeit erzielt. Aufgrund dieser Leistung ist er unser Spieler der Woche!