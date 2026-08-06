"Ziel ist eindeutig": KFC will im Pokal keine Überraschungen zulassen

Julian Stöhr möchte mit dem KFC in die nächste Pokalrunde. – Foto: Markus Becker

Der Klassenunterschied ist groß, die Marschroute klar. Wenn der KFC Uerdingen am Sonntag (9. August, 15 Uhr) in der ersten Runde des Niederrheinpokals beim A-Ligisten SV Rosellen antritt, erwartet Trainer Julian Stöhr nichts anderes als einen Sieg. "Das Ziel ist eindeutig, dass wir das Spiel auch souverän gewinnen wollen“, machte der Coach unmissverständlich klar.

Darüber hinaus sah Stöhr noch im Verlauf der Vorbereitung Luft nach oben. "Wir haben noch Themen, die bisher noch nicht so ganz gut geklappt haben. Zum Beispiel tiefe Wege. Da müssen wir uns verbessern“, sagte Stöhr. Positiv bewertet der Trainer dagegen den körperlichen Zustand seiner Mannschaft. "Das Fitnesslevel ist, glaube ich, echt ordentlich“, sagte Stöhr. Sowohl gegen den Bonner SC (3:1) als auch gegen die SpVgg Erkenschwick (2:1) habe seine Mannschaft bis zum Schluss ein hohes Tempo gehen können. "Die Trainingseinheiten sind gut mitgezogen worden."

Den drei Klassen Niveauunterschied möchte Stöhr aber nicht zu viel Bedeutung beimessen. Auch über den Saisonverlauf in der Oberliga erwartet der Übungsleiter tief stehende Gegner, wie etwa zum Ligastart gegen die Holzheimer SG (15. August, 16 Uhr). In solchen Situationen sollen noch besser Lösungen gefunden werden. "Daran müssen wir noch weiter arbeiten", sagt Stöhr. Trotz Tabellenplatz drei in der abgelaufenen Oberliga-Saison war die offensive Ausbeute mit 58 Treffern nämlich deutlich niedriger als jene der umliegenden Konkurrenz. Auch die Chancenverwertung war damals neben den Lösungen im letzten Drittel ein wiederkehrendes Thema.

Auch personell will der KFC den Pokal nutzen, um möglichst vielen Spielern Einsatzzeit zu geben. Einen Spannungsabfall befürchtet er trotzdem nicht. "Es geht ja auch darum, dem Trainer zu zeigen, dass man verdient in der Startelf steht. Die Jungs, die reinkommen, sollen zeigen: 'Pass auf Trainer, ich stehe nächste Woche von Anfang an auf dem Platz'".

Vier Ausfälle drohen

Aus dem Vollen können die Uerdinger zum Pflichtspielauftakt allerdings nicht schöpfen. Torhüter Dominic Grehl zog sich beim Aufwärmen einen Fingerbruch zu und fällt aus. Zudem steht Wladimir Wagner aus privaten Gründen nicht zur Verfügung, Andrey Voronin befindet sich weiterhin im Aufbautraining und hinter Yuta Inoue steht wegen muskulärer Probleme ein großes Fragezeichen. "Da gehen wir kein Risiko ein“, sagte Stöhr. Offen ist außerdem, ob Dominic Duncan spielberechtigt sein wird.

Mit Blick auf den gesamten Wettbewerb will der KFC zunächst keine großen Ziele formulieren. "Wir wollen einfach von Runde zu Runde schauen. Aber dass wir weiterkommen wollen, ist klar“, betonte Stöhr. Die vergangene Pokalsaison habe gezeigt, welche Möglichkeiten der Wettbewerb bieten könne. Mit den Siegen gegen den SSV Bergisch Born (1:0) und SV Biemenhorst (3:0) zog der KFC mit dem Highlight-Spiel gegen den MSV Duisburg das große Los. "Was der Pokal machen kann, haben wir letztes Jahr gesehen."

Auch die Rolle als Aufstiegsfavorit in der Oberliga nimmt der Trainer an. Dass sowohl Fans als auch die Konkurrenz den KFC unter den heißesten Aufstiegskandidaten sehen, überrascht ihn nicht. Unter anderem stimmten in einer User-Umfrage von FuPa die meisten Nutzer für den KFC als Meisterfavoriten für die kommende Spielzeit. "Der Verein hat das Ziel klar ausgesprochen, dass wir aufsteigen wollen. Dem stellen wir uns. Und dem wollen wir so gut es geht gerecht werden."