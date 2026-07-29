„Ziel ist ein Platz unter den Top 3."

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Im FuPa-Teamcheck spricht Andre Fischer, Trainer des TSV 1860 Stralsund, über den bisherigen Verlauf, die Neuzugänge, die Saisonziele und die Erwartungen an die ersten Wochen der Spielzeit.

Die Vorbereitung ist beim TSV 1860 Stralsund erfolgreich angelaufen. Trotz der Urlaubszeit ist die Trainingsbeteiligung hoch. Der Schwerpunkt liegt derzeit darauf, die neuen Spieler in die Mannschaft einzubinden und die körperlichen Grundlagen für die Saison zu schaffen.

Auch auf dem Platz konnte die Mannschaft bereits ein erstes Erfolgserlebnis feiern. „Bisher haben wir erst ein Testspiel erfolgreich bestritten. Die kommenden Gegner werden uns zeigen, wo wir stehen.“

„Wir sind gut in die Vorbereitung gestartet! Trotz Urlaubszeit haben wir eine gute Trainingsbeteiligung. Fokus liegt zur Zeit darauf, unsere Neuzugänge zu integrieren und Fitness“, sagt Fischer gegenüber FuPa.

Neue Gesichter für den Kader

Für die kommende Saison verstärkt sich der TSV 1860 Stralsund mit mehreren Spielern. Neu dabei sind Tom Eckelt, der vom SV Prohner Wiek kommt und den Sturm verstärkt, Philipp Fischer vom SV Blau Weiß 21 Jarmen für Abwehr und defensives Mittelfeld sowie Torwart Sebastian Peter, der vom SV Barth wechselt.

Hinzu kommen mit Jonas Horn und Mattes Schulz zwei Spieler aus der eigenen A-Jugend. Jonas Horn ist im Mittelfeld zu Hause, Mattes Schulz kann im Mittelfeld und im Sturm eingesetzt werden.

Vertrauen in die Neuzugänge

Mit Blick auf die externen Neuzugänge zeigt sich Trainer Andre Fischer überzeugt von deren Qualität.

„Alle drei sind fußballerisch gut ausgebildet und werden uns auf jeden Fall weiterhelfen“, behauptet der Coach.

Darüber hinaus werden in der Vorbereitung noch Modou Lamin Darboe und Danny Pester getestet. Beide Spieler stammen ebenfalls aus der eigenen A-Jugend und sollen schrittweise an den Männerbereich herangeführt werden.

Weitere Zugänge sind nach aktuellem Stand nicht vorgesehen.

Abgänge sind ebenfalls nicht mehr angedacht.

Klare Zielsetzung für die Saison

Die Zielsetzung für die neue Spielzeit formuliert Fischer klar.

„Ziel ist ein Platz unter den Top 3."

Als aussichtsreiche Kandidaten im Titelrennen nennt der Trainer Wolgast, Grimmen sowie „ein Überraschungsteam“.

Der Blick richtet sich auf die Entwicklung

Vor dem ersten Punktspiel steht für den Trainer nicht nur das Ergebnis im Mittelpunkt. Vielmehr soll sich die junge Mannschaft Schritt für Schritt weiterentwickeln und im Saisonverlauf die nötige Stabilität finden.

„Alle werden hochmotiviert ins erste Spiel gehen. Der Fokus liegt aber auf der Entwicklung der jungen Mannschaft. Im Laufe der Saison werden wir mit unterschiedlichen Phasen konfrontiert. Hier müssen wir Konstanz beweisen, um die Ziele zu erreichen", betont Chefcoach Andre Fischer.