"Ziel ist die Meisterschaft" ‒ Kassandra Bülow ist Spielerin der Woche

FuPa Württemberg präsentiert den "MVP" – die wertvollste Spielerin – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteurinnen, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

SV Heilbronn am Leinbach

So., 16.03.2025, 11:00 Uhr

Kassandra Bülow erzielte beim 4:0-Auswärtserfolg des TGV Dürrenzimmern über den SV Heilbronn am Leinbach zwei Tore und ist somit die Spielerin der Woche. Die 1,72 Meter große Mittelfeldspielerin wird von ihren Teamkolleginnen oft nur "Kassi" genannt, lernte das Fußballspielen beim TSV Güglingen und ist heute bei FuPa im Interview.

Bülow: Trotz unserer frühen Führung fanden wir in der ersten Halbzeit nicht ganz in das Spiel. Unser Gegner verteidigte körperlich und setzte uns durch einzelne Aktionen immer wieder unter Druck. Ich denke ausschlaggebend war die Halbzeitansprache und unser Spiel in der zweiten Halbzeit. Da konnten wir unsere Stärken, fußballerisch als auch mental, auf den Platz bringen.

FuPa: Zum 4:0 Auswärtssieg hast du zwei Tore beigesteuert. Wie war das Spiel aus deiner Sicht? Was waren die ausschlaggebenden Faktoren für den Sieg?

FuPa: Deine Tore hast du jeweils in der 1. und in der 47. Minute erzielt, also zweimal kurz nach Anpfiff. Wie kamen deine Tore zu Stande? Warst du einfach wacher als die anderen?

Bülow: Das erste Tor war eine starke Pressingsituation unserer Mannschaft, wodurch sich ein Eckball für uns ergab. Lynn schlug diese perfekt in den Strafraum und ich konnte den Ball per Kopf ins lange Eck verwandeln. Beim zweiten Tor bekam ich einen Pass durch die Abwehr in den Lauf und konnte den Ball letztendlich im kurzen Eck, rechts unten, im Tor platzieren. Ich glaube die Torchancen sind aufgrund der guten Vorarbeit der Mannschaft entstanden. Ich versuche zu jeder Zeit grundsätzlich wacher zu sein als die Gegner (lacht).

FuPa: Aus 13 Spielen konntet ihr bis jetzt 13 Siege holen. Verspürt ihr zusätzlichen Druck, die Saison ohne Punktverlust zu Ende zu bringen, oder wollt ihr einfach nur Meister werden?

Bülow: Ich bin überzeugt, dass sich jede über eine Saison ohne Punktverlust freuen würde. Aber unser ganz klares Ziel ist die Meisterschaft und der Aufstieg - egal wie.

FuPa: Mit zwölf Treffern aus elf Partien stehst auch du aktuell sehr gut da. Wie erklärst du dir deine gute Form? Wohin soll die Reise noch gehen?

Bülow: Ich versuche in jedem Training und jedem Spiel immer meine Bestleistung abzurufen und trainiere auch neben dem Platz sehr viel. Das gibt mir Kraft für das Spiel, um auch in den späten Minuten noch fit und konzentriert bleiben zu können. Ich unterstütze meine Mannschaft gerne, egal ob mit Vorlagen, Toren oder gewonnenen Zweikämpfen. Aber mein persönliches Ziel ist es natürlich weiterhin so viele Tore wie möglich zu schießen.