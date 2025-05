Ziel ist das Maximum für Alemannia Waldalgesheim

Waldalgesheim. Das Maximum ist das Ziel. In den verbleibenden fünf Partien in der Verbandsliga sind noch 15 Zähler zu holen. Gelingt das, sind die Chancen von Alemannia Waldalgesheim, den Relegationsplatz zwei zu erreichen, durchaus noch vorhanden. Vier Punkte beträgt aktuell der Rückstand auf den TSV Gau-Odernheim, sechs sind es nach ganz oben zum FV Dudenhofen. Am Sonntag (Anpfiff 15.15 Uhr) muss die Mannschaft von Elvir Melunovic beim TuS Steinbach an den Füßen des Donnersbergs ran.