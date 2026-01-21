„Ziel: Immer verbessern“

Heute in unserer Rubrik „Drei Fragen an ... “: Thomas Borstelmann. – Foto: Jörg Struwe

Thomas Borstelmann ist Trainer des MTV Himmelpforten II in der 2. Kreisklasse. In seiner Laufbahn ist er sowohl als Spieler als auch als Trainer gut im Landkreis herumgekommen. Beim VfL Stade großgeworden, gehört er noch zu der Generation, die auf einer legendären Sportanlage das Fußballspielen erlernte.

Wie war dein Werdegang als Spieler und welche Position hast du gespielt? Begonnen habe ich 1981 mit dem Fußball in der D-Jugend des VfL Stade. Damals noch auf dem altehrwürdigen „Horst“-Sportplatz. Hier spiele ich bis zur A-Jugend durch. Im Herren-Bereich waren meine Stationen VfL Stade, FC Fredenbeck und der TSV Wiepenkathen. Wie bei fast allen Fußballern wurde man auf vielen Positionen mal eingesetzt. Aber zu Hause war ich dann zum allergrößten Teil im Mittelfeld.

Du bist ja schon seit vielen Jahren als Trainer im Landkreis unterwegs. Was hat dich dazu gebracht, dieses Amt nach deiner aktiven Fußballerzeit anzutreten? Das Interesse war immer groß, einmal in den Trainerjob einzusteigen. So kam es dann, eine A-Jugend beim FC Fredenbeck zu übernehmen. Hier wollte ich mich immer weiterentwickeln und erwarb kurze Zeit später die C-Lizenz und darauf die B-Lizenz. Mein Weg führte zum VfL Stade zurück, wo ich viele Jahre als Jugendtrainer tätig war. Ebenso der TSV Wiepenkathen. Mittlerweile bin ich im Herren-Bereich des MTV Himmelpforten angekommen und zusätzlich in der Talentförderung des NFV Kreis Stade. Der Fußball macht mir immer noch riesigen Spaß.