„Ziel erreicht – Aufstieg“

– Foto: Andreas Krisch

Im FuPa-Teamcheck zieht Gianni Mantineo, Abteilungsleiter des TSV Weilheim II in der Kreisliga A2 Neckar/Fils, eine positive Bilanz der vergangenen Spielzeit. Mit dem Aufstieg wurde das große Ziel erreicht. Nun gilt es, sich in der höheren Spielklasse zu behaupten und die Mannschaft weiterzuentwickeln.

Die Bilanz der vergangenen Saison fällt beim TSV Weilheim II kurz, aber eindeutig aus. Nach einer erfolgreichen Spielzeit konnte die Mannschaft den Sprung in die Kreisliga A2 feiern.

Mit dieser knappen Aussage bringt der Abteilungsleiter die vergangene Saison auf den Punkt. Das große Ziel wurde erreicht, weshalb die Zufriedenheit im Verein entsprechend groß ist. Der Aufstieg bildet nun die Grundlage für eine neue sportliche Herausforderung.

Vorbereitung beginnt mit dem Teckbotenpokal

Auch wenn die Vorbereitung keine außergewöhnlichen Programmpunkte bereithält, gibt es einen festen Termin, auf den sich die Mannschaft freut.

„Teckbotenpokal in Dettingen.“

Das Turnier bietet dem Aufsteiger die Gelegenheit, sich frühzeitig unter Wettkampfbedingungen einzuspielen und die ersten Erkenntnisse für die neue Saison zu sammeln.

Die Mannschaft steht im Mittelpunkt

Einen einzelnen Spieler oder eine besondere Entwicklung möchte Gianni Mantineo nicht hervorheben.

„-“

Damit macht der Abteilungsleiter deutlich, dass der Erfolg des Aufstiegs aus seiner Sicht eine Gemeinschaftsleistung war und nicht auf einzelne Akteure reduziert werden soll.

Mit Realismus in die neue Liga

Nach dem Aufstieg verfolgt der TSV Weilheim II zunächst ein klares und realistisches Ziel.

„Klassenerhalt.“

Die Mannschaft weiß, dass sich das Niveau in der Kreisliga A2 erhöhen wird. Deshalb geht der Verein mit einer klaren Priorität in die Saison: Zunächst soll sich der Aufsteiger in der Liga etablieren und die Klasse sichern.

Ein Favorit auf den Meistertitel

Den Kreis der Titelkandidaten sieht Gianni Mantineo vergleichsweise klein. Einen Verein hebt er besonders hervor.

„AC Catania Kirchheim, da sie in der Vorsaison schon in der Aufstiegsrelegation gespielt haben.“

Die Leistungen der vergangenen Saison sprechen aus seiner Sicht dafür, dass der Verein auch in der kommenden Spielzeit wieder zu den stärksten Mannschaften der Liga zählen wird.

Viele Veränderungen im Kader

Nach dem Aufstieg wurde der Kader personell angepasst. Der TSV Weilheim II begrüßt zahlreiche Neuzugänge.

Von SPV 05 Nürtingen kommt Isa Can Aksan. Die SF Dettingen stellen mit Taha Kocak, Yusuf Kocak und Dennis Dreiseitel gleich drei Neuzugänge. Aus der eigenen U19 rücken Elhadj Balde, Kalhidi Ishola Oladejo und Michal Gotowala in den Aktivenbereich auf.

Weitere Verstärkungen sind Dan-Petru Panaietache und Liam Krokor, die beide vom TSV Ötlingen wechseln. Vom TSV Jesingen kommt Adem Ljubijankic, während Oguzhan Aydemir zuvor für den TSV Owen spielte.

Gleichzeitig muss der Aufsteiger mehrere Abgänge verkraften. Mika Garoeb schließt sich dem TSV Bad Boll II an, Muhammed Gülay wechselt zur TG Kirchheim, Lucas Andrade zum TSV Jesingen und Fabio Santoro zum AC Catania Kirchheim. Fabio Luzi sowie Christian Vidakovic verlassen den Verein ebenfalls, ihre neuen Vereine stehen bislang nicht fest.

Mit zahlreichen Neuzugängen und einigen Abgängen geht der TSV Weilheim II somit mit einem deutlich veränderten Kader in die neue Saison.

Zeitspiel soll konsequenter unterbunden werden

Bei den Regeländerungen der Fußball-Weltmeisterschaft spricht sich Gianni Mantineo für eine Maßnahme aus, die aus seiner Sicht auch im Amateurfußball sinnvoll ist.

„Zeitbegrenzung beim Einwurf.“

Eine schnellere Spielfortsetzung kann dazu beitragen, Zeitspiel zu reduzieren und den Spielfluss zu verbessern. Damit nennt der Abteilungsleiter genau die Regeländerung, die ihn am meisten überzeugt.

Der TSV Weilheim II startet somit mit viel Rückenwind aus dem Aufstieg in die neue Saison. Nach dem Erreichen des großen Ziels richtet sich der Blick nun auf die erste Spielzeit in der Kreisliga A2 Neckar/Fils. Dort soll sich die Mannschaft zunächst behaupten und den Klassenerhalt sichern.