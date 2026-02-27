Ziel des VfL Biedenkopf ist klar: „Wir wollen aufsteigen!“

In dieser Saison soll im Aufstiegskampf der Gruppenliga keiner mehr an Biedenkopf vorbeikommen: Leon Laukel (links) will mit dem VfL in die Verbandsliga. © Jens Schmidt

Biedenkopf. Zwei Gruppenliga-Spielzeiten stand der VfL Biedenkopf zur Winterpause unter den Spitzenteams der Klasse. Blickrichtung Verbandsligarückkehr! Stets hieß es im Auestadion, dass der Klassenerhalt das Primärziel sei. Es folgten jeweils grottenschlechte Restrunden. Jetzt ist alles anders beim VfL. Die Verantwortlichen auf der administrativen Ebene, auf der sportlichen Kommandobrücke und auch die Akteure in kurzen Hosen eint ein Wunsch: „Wir wollen aufsteigen!“, heißt es unisono.