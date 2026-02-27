Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
Ziel des VfL Biedenkopf ist klar: „Wir wollen aufsteigen!“
Teaser GL GI/MR: +++ Nach der dritten starken Hinserie in Folge bekennt sich der Fußball-Gruppenligist aus dem Hinterland zu hohen Zielen und will diesmal bis zum Saisonende in der Erfolgsspur bleiben +++
Biedenkopf. Zwei Gruppenliga-Spielzeiten stand der VfL Biedenkopf zur Winterpause unter den Spitzenteams der Klasse. Blickrichtung Verbandsligarückkehr! Stets hieß es im Auestadion, dass der Klassenerhalt das Primärziel sei. Es folgten jeweils grottenschlechte Restrunden. Jetzt ist alles anders beim VfL. Die Verantwortlichen auf der administrativen Ebene, auf der sportlichen Kommandobrücke und auch die Akteure in kurzen Hosen eint ein Wunsch: „Wir wollen aufsteigen!“, heißt es unisono.