Ziel des VfL Biedenkopf ist klar: „Wir wollen aufsteigen!“

Teaser GL GI/MR: +++ Nach der dritten starken Hinserie in Folge bekennt sich der Fußball-Gruppenligist aus dem Hinterland zu hohen Zielen und will diesmal bis zum Saisonende in der Erfolgsspur bleiben +++

von Redaktion · Heute, 16:09 Uhr · 0 Leser
In dieser Saison soll im Aufstiegskampf der Gruppenliga keiner mehr an Biedenkopf vorbeikommen: Leon Laukel (links) will mit dem VfL in die Verbandsliga. © Jens Schmidt
In dieser Saison soll im Aufstiegskampf der Gruppenliga keiner mehr an Biedenkopf vorbeikommen: Leon Laukel (links) will mit dem VfL in die Verbandsliga. © Jens Schmidt

Biedenkopf. Zwei Gruppenliga-Spielzeiten stand der VfL Biedenkopf zur Winterpause unter den Spitzenteams der Klasse. Blickrichtung Verbandsligarückkehr! Stets hieß es im Auestadion, dass der Klassenerhalt das Primärziel sei. Es folgten jeweils grottenschlechte Restrunden. Jetzt ist alles anders beim VfL. Die Verantwortlichen auf der administrativen Ebene, auf der sportlichen Kommandobrücke und auch die Akteure in kurzen Hosen eint ein Wunsch: „Wir wollen aufsteigen!“, heißt es unisono.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.