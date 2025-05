Ziel: Abschied mit Anstand und einem Heimsieg

Der VfV Borussia 06 Hildesheim hat am Mittwochabend eine bittere, weil völlig unnötige Heimniederlage kassiert. Trotz klarer Feldüberlegenheit und zahlreicher hochkarätiger Chancen unterlag die Domstadtelf dem Heeslinger SC mit 1:2. Einmal mehr wurde die mangelhafte Chancenverwertung zum entscheidenden Manko – ein Problem, das sich wie ein roter Faden durch die Rückrunde zieht.

Bereits in der zweiten Minute hatte Torjäger Finn Kiszka – aktuell bei 17 Saisontoren – die erste große Gelegenheit auf dem Fuß. Es sollte nicht die letzte bleiben: Der VfV 06 dominierte die Partie über weite Strecken, doch weder in der ersten noch in der zweiten Halbzeit gelang der fällige Führungstreffer. Stattdessen schlugen die Gäste bei ihrer ersten nennenswerten Offensivaktion zu: Nach einem Freistoß köpfte Heeslingen unbedrängt zur Führung ein.

Die Reaktion folgte prompt: Tim Friedrich besorgte nach sehenswerter Kombination den verdienten Ausgleich. Doch erneut sorgte eine Standardsituation für Ernüchterung. Nur drei Minuten später kam Heeslingen nach einer Ecke erneut frei zum Kopfball – und traf zum entscheidenden 2:1. Zwei fast identische Gegentore durch Stellungsfehler besiegelten die Niederlage, obwohl Hildesheim das Spiel über weite Strecken kontrollierte.