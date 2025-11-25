Ziehung vor großer Kulisse: FSA terminiert die Halbfinal-Auslosung

Seit dem erfolgreichen Viertelfinale hatten sich die Halbfinalisten im dachbleche24-Landespokal einige Tage gedulden müssen. Nun steht fest, wann sie ihren Gegner für den letzten Schritt zum Endspiel erfahren werden.

Neben dem Titelverteidiger Hallescher FC landen Oberligist VfB Germania Halberstadt sowie die beiden Halbfinal-Debütanten SV Eintracht Emseloh (Verbandsliga) und SSV 80 Gardelegen (Landesliga Nord) im Lostopf. Wer als Losfee fungieren wird, werde "im Vorfeld noch kommuniziert", kündigte der FSA an.

Am 14. Dezember werden die Halbfinal-Paarungen ausgelost. Dies gab der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) am Dienstag bekannt. Die Ziehung wird dann vor einer großen Kulisse geschehen: in der Halbzeitpause der Regionalliga-Partie zwischen dem Halleschen FC und der U23 des 1. FC Magdeburg.

