Zieht Schwaig auf und davon? – Mit Sieg in Freilassing kann FCS für die Bayernliga planen

Schwaig/Freilassing - Ende November war dieses Duell witterungsbedingt ausgefallen. Am heutigen Mittwochabend holen Gastgeber ESV Freilassing und der FC Schwaig diese Partie des 22. Spieltages nach. Anpfiff ist im Freilassinger Max-Aicher-Stadion um 19 Uhr.

Der TuS Geretsried hat vergangenen Sonntag mit der 0:4-Niederlage in Rosenheim die Vorlage geliefert und hat nun sechs Punkte Rückstand auf Schwaig. Ein Dreier heute und der Vorsprung der Sportfreunde vor dann noch sieben Spielen wäre komfortabel. Da kommt man Trainer Wiggerl Donbeck grad recht mit dem Thema Tabelle und toller Ausgangslage. „Wenn ich dann nach dem Hallbergmoos-Spiel und unserem 3:2-Sieg lese, so wird man Meister – das ist doch alles ein Schmarrn“ echauffiert sich Donbeck. „Wir gehen ein Spiel nach dem anderen mit höchster Konzentration an, und auch vor Freilassing haben wir höchsten Respekt“.

Gegner ESV Freilassing mit starker Defensive, aber schwächelnder Offensive