Zieht Gladbach die Endrunde? BVB in Unterhaching, Schalke gegen Köln

In der DFB-Nachwuchsliga steht in der Liga A der letzte Spieltag an - die Top-Teams spielen also um die verbliebenen Tickets zur Endrunde. Borussia Dortmund und der FC Schalke 04 sind schon qualifiziert, Borussia Mönchengladbach benötigt noch einen Punkt gegen Hertha BSC. In der Liga B steigt das Derby zwischen Rot-Weiss Essen und RW Oberhausen.