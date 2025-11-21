 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
Warme Decken dürften an diesem Wochenende ein gefragtes Utensil sein.
Warme Decken dürften an diesem Wochenende ein gefragtes Utensil sein. – Foto: Imago Images

Zieht euch warm an! Der 19. Spieltag im Zeichen der Kälte

In Bayern soll es am Wochenende klirrend kalt werden

Offiziell steht in der Regionalliga Bayern der vorletzte Spieltag vor der Winterpause auf dem Programm. Doch dieses spätherbstliche Novemberwochenende kommt wie tiefster Winter daher und liefert das komplette Kontrastprogramm zum vergangenen Wochenende, als bei fast 20 Grad noch T-Shirt-Wetter herrschte. Vorbei! An diesem Wochenende soll es in Bayern klirrend kalt werden. Tagsüber schaffen es die Temperaturen kaum über die Null-Grad-Marke, nachts soll es dann teils zweistellige Frostwerte geben. Nicht nur die Gegner sind für die Regionalliga-Kicker also dieses Mal eine Herausforderung.

Eröffnet wird der 19. Spieltag am Freitagabend mit der Partie zwischen dem TSV Buchbach und dem FC Bayern München II. Minus ein Grad sollen es laut Wettervorhersage zur Anstoßzeit um 19 Uhr in Buchbach sein. "Die orangen Bälle sind schon aufgepumpt", feixte TSV-Abteilungsleiter Georg Hanslmaier auf FuPa-Nachfrage, ob die Partie stattfinden könne.

Im Fokus des Interesse am 19. Spieltag steht sicher auch der Auftritt der SpVgg Bayreuth in Illertissen. Die "Oldschdod" steht nach drei Pleiten in Folge gehörig unter Druck. Eine weitere Niederlage im Vöhlinstadion und die Oberfranken würden so richtig mit reingezogen werden in den Abstiegskampf. Cheftrainer Lukas Kling war nach der Heimniederlage gegen Ansbach mächtig angefressen und sprach von einer "bodenlosen" ersten Halbzeit. Bei offensivstarken Schwaben will er ein anderes Gesicht seiner Mannschaft. Vor der Fahrt zu seinem Ex-Klub sagt Kling: "Mit dem FV Illertissen erwartet uns eine sehr spielstarke Mannschaft, die sehr viel Qualität besitzt und die nicht zu Unrecht aktuell zehn Spieltage ungeschlagen ist. Wir müssen wieder mehr als zuletzt einfach die Basics an den Tag legen, um überhaupt eine Chance zu haben, etwas mitzunehmen." Die personelle Situation bei den Bayreuthern ist weiter angespannt. Gegen Ansbach fehlten zuletzt die Torhüter Maurice Dehler und Lino Kasten sowie die verletzten Feldspieler Felix Heim, Ben Fischer, Lukas Quirin, Thomas Winklbauer, Fabian Dachsbacher und Alexander Seidel sowie Jakub Mintal.

Die Illertisser wollen sich hingegen mit einem Dreier weiter an die Spitzenplätze heranpirschen. "Im letzten Heimspiel des Jahres treffen wir mit der SpVgg Bayreuth auf eine Mannschaft, die uns alles abverlangen wird. Trotz der aktuell nicht einfachen sportlichen Situation verfügt Bayreuth über die individuelle Qualität, jeden Gegner in dieser Liga zu schlagen. Die Unentschieden gegen die Spitzenteams aus Würzburg und Haching sprechen für sich und die grundsätzliche Qualität dieser Mannschaft", meint FVI-Coach Holger Bachthaler. Verzichten müssten die Hausherren auf Routinier Tobias Rühle , der wegen seiner fünften gelben Karte gesperrt ist.

Die Partie SpVgg Ansbach gegen die SpVgg Unterhaching ist auf den 24. März 2026 verlegt worden. Grund dafür sind die derzeitigen Umbaumaßnahmen im Xaver-Bertsch-Sportpark.


Der 19. Spieltag im Überblick:

Freitag

Heute, 19:00 Uhr
TSV Buchbach
TSV BuchbachBuchbach
FC Bayern München
FC Bayern MünchenFC Bayern II
19:00live

Samstag

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Aubstadt
TSV AubstadtAubstadt
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther FürthGr. Fürth II
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
DJK Vilzing
DJK VilzingDJK Vilzing
FC Würzburger Kickers
FC Würzburger KickersWürz.Kickers
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
Viktoria Aschaffenburg
Viktoria AschaffenburgAschaffenb.
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Nürnberg
1. FC NürnbergNürnberg II
FC Memmingen
FC MemmingenMemmingen
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen
SpVgg Bayreuth
SpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt
TSV Schwaben Augsburg
TSV Schwaben AugsburgSchw. Augsb.
14:00live

Sonntag

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr
FC Augsburg
FC AugsburgFC Augsburg II
SV Wacker Burghausen
SV Wacker BurghausenSV Wacker
14:00live

Mathias WillmerdingerAutor