Zieht euch warm an! Der 19. Spieltag im Zeichen der Kälte

Eröffnet wird der 19. Spieltag am Freitagabend mit der Partie zwischen dem TSV Buchbach und dem FC Bayern München II. Minus ein Grad sollen es laut Wettervorhersage zur Anstoßzeit um 19 Uhr in Buchbach sein. "Die orangen Bälle sind schon aufgepumpt", feixte TSV-Abteilungsleiter Georg Hanslmaier auf FuPa-Nachfrage, ob die Partie stattfinden könne.



Im Fokus des Interesse am 19. Spieltag steht sicher auch der Auftritt der SpVgg Bayreuth in Illertissen. Die "Oldschdod" steht nach drei Pleiten in Folge gehörig unter Druck. Eine weitere Niederlage im Vöhlinstadion und die Oberfranken würden so richtig mit reingezogen werden in den Abstiegskampf. Cheftrainer Lukas Kling war nach der Heimniederlage gegen Ansbach mächtig angefressen und sprach von einer "bodenlosen" ersten Halbzeit. Bei offensivstarken Schwaben will er ein anderes Gesicht seiner Mannschaft. Vor der Fahrt zu seinem Ex-Klub sagt Kling: "Mit dem FV Illertissen erwartet uns eine sehr spielstarke Mannschaft, die sehr viel Qualität besitzt und die nicht zu Unrecht aktuell zehn Spieltage ungeschlagen ist. Wir müssen wieder mehr als zuletzt einfach die Basics an den Tag legen, um überhaupt eine Chance zu haben, etwas mitzunehmen." Die personelle Situation bei den Bayreuthern ist weiter angespannt. Gegen Ansbach fehlten zuletzt die Torhüter Maurice Dehler und Lino Kasten sowie die verletzten Feldspieler Felix Heim, Ben Fischer, Lukas Quirin, Thomas Winklbauer, Fabian Dachsbacher und Alexander Seidel sowie Jakub Mintal.

Die Illertisser wollen sich hingegen mit einem Dreier weiter an die Spitzenplätze heranpirschen. "Im letzten Heimspiel des Jahres treffen wir mit der SpVgg Bayreuth auf eine Mannschaft, die uns alles abverlangen wird. Trotz der aktuell nicht einfachen sportlichen Situation verfügt Bayreuth über die individuelle Qualität, jeden Gegner in dieser Liga zu schlagen. Die Unentschieden gegen die Spitzenteams aus Würzburg und Haching sprechen für sich und die grundsätzliche Qualität dieser Mannschaft", meint FVI-Coach Holger Bachthaler. Verzichten müssten die Hausherren auf Routinier Tobias Rühle , der wegen seiner fünften gelben Karte gesperrt ist.

Die Partie SpVgg Ansbach gegen die SpVgg Unterhaching ist auf den 24. März 2026 verlegt worden. Grund dafür sind die derzeitigen Umbaumaßnahmen im Xaver-Bertsch-Sportpark.



Der 19. Spieltag im Überblick:

Freitag