Zieht es Thorsten Kirschbaum in die Schweiz?

Thorsten Kirschbaum hat sich am Wochenende überraschend von der DJK Vilzing verabschiedet. – Foto: Sportfoto Zink / J.Tenner

Diese Nachricht kam völlig unerwartet: Am frühen Samstagabend gab Regionalligist DJK Vilzing via Presseinformation bekannt, dass Thorsten Kirschbaum mit sofortiger Wirkung von seinem Posten als Cheftrainer zurücktritt . Und das, obwohl die Oberpfälzer kurz zuvor auch das dritte Saisonspiel in der Regionalliga Bayern gewonnen hatten. Trotz des Traumstarts rumort es am Huthgarten. Der Grund für Kirschbaums abruptes Ausscheiden: Der 39-jährige ehemalige Profikeeper konnte einem Angebot aus dem Profibereich nicht widerstehen. Stellt sich natürlich die Frage, wohin es den gebürtigen Würzburger denn zieht.

Offiziell bekannt ist Kirschbaums neuer Arbeitgeber auch zu Wochenbeginn noch nicht. „Über den Namen des neuen Vereins haben alle beteiligten Parteien Vertraulichkeit vereinbart bis zur offiziellen Präsentation“, hieß es in der Meldung der DJK Vilzing. Spekulationen darüber, wer Kirschbaums neuer Verein sein könnte, schossen natürlich direkt wie Pilze aus dem Boden. Das für gewöhnlich gut informierte Internetportal „dieblaue24“ berichtete noch am Samstagabend, dass es Kirschbaum offenbar in die Schweiz ziehe. Und zwar zum Erstligisten FC St. Gallen.



Laut dem Bericht soll der 39-Jährige in St. Gallen der neue Co-Trainer vom deutschen Chefcoach Enrico Maaßen werden. Dieser trainierte unter anderem schon den Bundesligisten FC Augsburg. Bei den Schweizern wurde der Co-Trainer-Posten kurzfristig vakant, da Maaßens bisheriger Assistent Marvin Compper den Verein in der Vorwoche verlassen hat und als Cheftrainer zum belgischen Klub Royal Antwerpen gewechselt ist.



