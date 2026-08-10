 2026-08-06T13:32:42.897Z

Ligabericht

Zieht es Thorsten Kirschbaum in die Schweiz?

Medienberichten zufolge soll der Ex-Coach der DJK Vilzing als Co-Trainer beim FC St. Gallen anheuern

von Florian Würthele · Heute, 13:05 Uhr · 0 Leser
Thorsten Kirschbaum hat sich am Wochenende überraschend von der DJK Vilzing verabschiedet.
Thorsten Kirschbaum hat sich am Wochenende überraschend von der DJK Vilzing verabschiedet. – Foto: Sportfoto Zink / J.Tenner

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Diese Nachricht kam völlig unerwartet: Am frühen Samstagabend gab Regionalligist DJK Vilzing via Presseinformation bekannt, dass Thorsten Kirschbaum mit sofortiger Wirkung von seinem Posten als Cheftrainer zurücktritt. Und das, obwohl die Oberpfälzer kurz zuvor auch das dritte Saisonspiel in der Regionalliga Bayern gewonnen hatten. Trotz des Traumstarts rumort es am Huthgarten. Der Grund für Kirschbaums abruptes Ausscheiden: Der 39-jährige ehemalige Profikeeper konnte einem Angebot aus dem Profibereich nicht widerstehen. Stellt sich natürlich die Frage, wohin es den gebürtigen Würzburger denn zieht.

Offiziell bekannt ist Kirschbaums neuer Arbeitgeber auch zu Wochenbeginn noch nicht. „Über den Namen des neuen Vereins haben alle beteiligten Parteien Vertraulichkeit vereinbart bis zur offiziellen Präsentation“, hieß es in der Meldung der DJK Vilzing. Spekulationen darüber, wer Kirschbaums neuer Verein sein könnte, schossen natürlich direkt wie Pilze aus dem Boden. Das für gewöhnlich gut informierte Internetportal „dieblaue24“ berichtete noch am Samstagabend, dass es Kirschbaum offenbar in die Schweiz ziehe. Und zwar zum Erstligisten FC St. Gallen.

Laut dem Bericht soll der 39-Jährige in St. Gallen der neue Co-Trainer vom deutschen Chefcoach Enrico Maaßen werden. Dieser trainierte unter anderem schon den Bundesligisten FC Augsburg. Bei den Schweizern wurde der Co-Trainer-Posten kurzfristig vakant, da Maaßens bisheriger Assistent Marvin Compper den Verein in der Vorwoche verlassen hat und als Cheftrainer zum belgischen Klub Royal Antwerpen gewechselt ist.

Thorsten Kirschbaum, für den es die erste Trainerstation im Profibereich wäre, würde in St. Gallen auch auf alte Bekannte treffen. Einerseits Roger Stilz. Der Sportdirektor des Vereins hatte jene Funktion auch eine Zeit lang beim SSV Jahn Regensburg inne – während auch Kirschbaum als Torwart beim Jahn war. Und zum anderen Jonas Maier. Dieser ist Teil des Trainerstabs der Grün-Weißen und hat ebenfalls eine gemeinsame Jahn-Vergangenheit mit Kirschbaum.

In der Zwischenzeit müssen sich die Verantwortlichen der DJK Vilzing inmitten des laufenden Spielbetriebs auf Trainersuche begeben. Kirschbaums Nachfolge ist noch nicht geklärt. „Wir haben die Mannschaft am Samstagabend darüber informiert, dass am Montag der Trainingsbetrieb ganz normal fortgesetzt wird. Alles Weitere besprechen wir dann in den kommenden Tagen“, informierte DJK-Abteilungsleiter Dachauer im Rahmen der Pressemeldung vom Samstag. Gespräche mit potenziellen Nachfolgekandidaten sind angelaufen. Einstweilen leitet Co-Trainer Sebastian Brand gemeinsam mit Fitnesstrainer Tobias Dezelak sowie den Torwarttrainern Martin Fuchs und Stephan Siegl das Training am Huthgarten.



Was sagt Führungsspieler Paul Grauschopf zu den aktuellen Ereignissen? Und ist Vilzings Ex-Trainer Josef Eibl ein möglicher Kandidat für den Trainerstuhl? Hier gibt's mehr zu dem Thema zu lesen...