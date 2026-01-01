Zieht der SC Berger Preuß den Allzeit-Stadtpokal aus dem Verkehr?

Beim Raiffeisen-Cup am vergangenen Wochenende haben die Eschweiler Herrenteams bereits Hallenluft geschnuppert. Nun geht es um den Stadtpokal. Überreicht wird der „Pott“ erstmals von Bürgermeister Patrick Nowicki, der früher selbst kickte – bei den Sportfreunden Hehlrath, Fortuna Weisweiler, Rhenania Lohn und Germania Dürwiß.



Exakt diesen Pokal hatten bereits vier seiner Amtsvorgänger in den Händen: Günter Wagner, Manfred Esser, Rudi Bertram und Nadine Leonhardt. Das liegt daran, dass es in bislang 33 Turnierausgaben keinem Verein gelang, dreimal in Folge die Hallen-Stadtmeisterschaft zu gewinnen, auch nicht die damaligen Schwergewichte Eschweiler SG, Rhenania Eschweiler und Germania Dürwiß. Dementsprechend hat die Trophäe mittlerweile sichtbare Gebrauchsspuren.



Es besteht aber die Möglichkeit, dass sie jetzt ein festes Zuhause findet und künftig ein neuer Pokal eingesetzt wird. Dann nämlich, wenn der SC Berger Preuß nach den Turniersiegen 2024 und 2025 den Titel-Hattrick schafft. Die ersten Hürden für die Preußen warten in Gruppe B gegen Rhenania Lohn, dem Finalgegner in den vergangenen beiden Jahren, den Bezirksligisten Falke Bergrath sowie den FV Eschweiler. In Gruppe A ist der Ausrichter SV St. Jöris vertreten. Der neue SV-Trainer Maurice von Berg (wir berichteten) wird die Partien seiner Mannschaft gegen den FC Eschweiler und die C-Ligisten Rhenania Eschweiler und Sportfreunde Hehlrath noch von der Tribüne verfolgen.



Zum zweiten Mal in Folge findet die Stadtmeisterschaft an einem Samstag statt – auf Wunsch des Ausrichters. „Der Samstag ist für die Zuschauer schöner und für unsere Helfer besser, die sonntags dann in Ruhe abbauen können“, glaubt Marcel Ripphausen, der als 1. Vorsitzender des SV St. Jöris zum ersten Mal eine Stadtmeisterschaft mit eröffnet. Sportlich bietet der Termin zweifellos Vorteile: Rund um das erste Januar-Wochenende ist der Samstag der einzige Tag, an dem alle zehn Eschweiler Mannschaften (acht Herren, zwei Damen) garantiert in Bestbesetzung antreten können.



Bergrath spielt in Aachen

Hintergrund sind die parallel stattfindenden Hallenturniere in Aachen. Die Endrunde des Sparkassen-Hallencups der Frauen steigt am Sonntag, 4. Januar, wofür sich der FC Eschweiler qualifizieren konnte. Die Bergrather Herren sind als einziges Eschweiler Team beim Sparkassen-Hallencup der Männer vertreten. Sie spielen dort am Freitag, 2. Januar, ab 18:00 Uhr in der Halle an der Neuköllner Straße gegen SV Breinig und Rhenania Richterich. Bei einer Qualifikation für die Endrunde wären sie am Montag, 5. Januar, erneut im Einsatz.



Beginn der Eschweiler Stadtmeisterschaft ist am Samstag um 13:30 Uhr. Die Halbfinals beginnen um 18:30 Uhr, das Endspiel um 19:45 Uhr. Zwischendrin wird um 16:20 Uhr der Frauen-Stadtmeister ermittelt: Der FC Eschweiler und Falke Bergrath lieferten sich bereits bei der Sommer-Stadtmeisterschaft sowie in der Bezirksliga enge Duelle.



Sonderparkplätze

Besucher sollten beachten, dass Parken an der Halle nicht möglich ist. Die Stadt Eschweiler hat daher zwei Sonderparkplätze eingerichtet: Auf dem Schulhof des Nebengebäudes des Städtischen Gymnasiums (Zufahrt über die Gartenstraße, gegenüber Hausnummer 87) sowie auf dem Schulhof des Hauptgebäudes (Zufahrt über die Kolpingstraße, gegenüber Hausnummer 30). Von beiden Parkplätzen aus ist die Halle in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar. Ein frühes Erscheinen empfiehlt sich. Zugang zur Halle kann nur gewährt werden, wenn Sitzplätze frei sind.