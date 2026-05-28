Zieht Bayern-Talent Pavic ins U17-EM Halbfinale ein? von Isaija Zecevic · Heute, 14:40 Uhr · 0 Leser

Deutschland ist NICHT mit dabei. Man flog bereits in der EM-Quali raus. – Foto: Landshut

Die UEFA U17-Europameisterschaft 2026 in Estland läuft seit dem 25. Mai und bringt wie erwartet viel Qualität im Nachwuchsbereich auf den Platz. Gastgeber Estland ist als Ausrichter automatisch qualifiziert und spielt damit ohne Qualifikationsweg im Turnier, muss sich aber sportlich gegen starke Gegner behaupten.

Gespielt wird zunächst in der Vorrunde, bevor die besten zwei Teams jeder Gruppe in die Hauptrunde (Halbfinale) einziehen. Dort entscheidet dann das K.o.-System über den Einzug ins Finale. In der Gruppe A kam es direkt zu mehreren richtungsweisenden Partien. Belgien setzte sich zum Auftakt mit 2:0 gegen Kroatien durch und verschaffte sich damit eine sehr gute Ausgangsposition im Kampf um den Halbfinaleinzug. Spanien gilt in der Gruppe weiterhin als Topfavorit, da die Iberer traditionell zu den spielstärksten Nationen im Jugendbereich zählen. Estland steht als Gastgeber vor einer schwierigen Aufgabe, konnte sich aber über die Turnierteilnahme bereits große Aufmerksamkeit sichern, ist dennoch eigentlich Chancenlos.

In Gruppe B werden vor allem Frankreich und Italien als Favoriten auf den Gruppensieg gesehen. Beide Nationen verfügen über extrem starke Jahrgänge und gehören fast jedes Jahr zu den Titelanwärtern. Dänemark wird als unangenehmer Gegner eingeschätzt, während Montenegro eher als Außenseiter ins Turnier geht, der aber überraschen könnte, wenn man vorne mal eine Pille ins gegnerische Tor bekommt. Ein besonderer Fokus liegt bei diesem Turnier auf Filip Pavic, der für Kroatien aufläuft und gleichzeitig aus dem Nachwuchsbereich des FC Bayern München stammt. Der technisch starke Spieler gehört dort zum erweiterten Jugend-Topsegment und steht bereits im internationalen Scouting im Fokus. Gerade solche Profile werden in Deutschland besonders aufmerksam verfolgt, da sie langfristig auch für höhere Jugend- oder Profibereiche interessant werden können.