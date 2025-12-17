Zieht Aufsteiger FC Rosengarten noch mal allen davon?

In der Frauen-Kreisliga Stade/Harburg fielen in der Vorrunde 149 Tore, das macht einen Schnitt von immerhin 4,3 Treffern pro Partie. An der Spitze stehen zwei Mannschaften, die in der Vorsaison noch eine Klasse tiefer spielten.

Bereits zum Saisonstart zog der FC Jesteburg-Bendestorf II die Mannschaft aus dem Ligabetrieb zurück. Der Vorjahreszweite spielte vor zwei Jahren noch in der Bezirksliga Lüneburg Ost. Somit sind aktuell lediglich noch neun Teams dabei. Ausgerechnet die beiden Neulinge, FC Rosengarten und SpVgg BISON mischen die Liga auf. „Die beiden Aufsteiger haben sich als die erwartbaren starken Mannschaften herausgestellt, wobei man hier Rosengarten noch mal hervorheben muss. Die spielen einen klasse Fußball“, sagt A/O III-Trainer Dario Stelling. Und genau dieser FC steht mit sieben Siegen aus sieben Begegnungen unangefochten an der Tabellenspitze und wird versuchen, den nächsten Aufstieg zu sichern.

In Lauerstellung stehen BISON und die SV Ahlerstedt/Ottendorf III mit drei Zählern Rückstand. Allerdings hat der Spitzenreiter bislang ein Spiel weniger ausgetragen. „Als 3. Frauen sind wir sehr zufrieden mit der bisherigen Saison. Wir konnten unsere teils guten Leistungen aus der Vorsaison stabilisieren und mussten uns nur gegen BISON deutlich geschlagen geben. Unser bestes Saisonspiel haben wir vermutlich gegen Rosengarten gemacht, auch wenn wir knapp verloren haben“, meint Stelling weiter.

In der weiteren Verfolgerrolle befinden sich der FSV Bliedersdorf/Nottensdorf und TSV Apensen II. Für ganz oben dürfte es nicht reichen, dennoch sieht FSV-Trainer Mathias Peimann Potenzial für mehr. „Mit der Vorrunde sind wir weitestgehend zufrieden. Gegen die ersten drei Mannschaften haben wir verloren und gegen die Gegner unter uns gewonnen. Somit ist der vierte Platz leistungsgerecht. Aber wir wollen in der Rückrunde versuchen, noch oben anzugreifen“, so Peimann.

Spannender Abstiegskampf

Der Abstiegskampf sollte beim TVV Neu Wulmstorf beginnen. Die letzten vier Teams liegen fast gleichauf, lediglich die VSV Hedendorf/Neukloster II, allerdings mit einem Spiel weniger, kommen noch nicht auf die sechs Zähler der Konkurrenz – denn sowohl die Neu Wulmstorferinnen als auch die SV Ahlerstedt/Ottendorf IV und die SG Scharmbeck- Pattensen Ashausen haben diese Punktezahl erreicht. Die fehlende Begegnung der VSV ist allerdings das Nachholspiel gegen den Tabellenführer. In der Vorsaison landete Hedendorf/Neukloster noch auf einem mehr als sicheren fünften Platz. Trainer Andreas Roloff musste auch in dieser Spielzeit viele junge Spielerinnen einbauen, und das kostet Zeit. Da es neben dem abgemeldeten FC Jesteburg-Bendestorf II nur noch einen weiteren Absteiger gibt, stehen für die VSV noch alle Türen offen.

Für ihre Mannschaft machte sie 13 von 15 Toren

Kurios sieht es in der Tor- schützenliste aus. Annikki Dudszus von der SG Scharmbeck Pattensen-Ashausen führt mit 13 Treffern, dadurch hat sie 13 von 15 SG-Toren erzielt. Theresa Schriefer von der SpVgg BISON folgt ihr mit zehn Treffern.