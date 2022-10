MSV-Coach Torsten Ziegner reist mit den Zebras nach Elversberg. – Foto: Marcel Eichholz

Ziegner: "Wollen Rückschläge vermeiden" 3. Liga: Der MSV Duisburg tritt am Samstag auswärts bei der SV Elversberg an.

Am 11. Spieltag in der 3. Liga steht für den MSV Duisburg das Auswärtsspiel beim starken Aufsteiger SV Elversberg an. Rund 500 Anhänger werden die Reise aus dem Ruhrgebiet ins Saarland antreten. Nicht mitfahren wird hingegen Joshua Bitter. Der Rechtsverteidiger der Zebras fällt mit einer Knieverletzung aus - das sorgt für die Systemfrage.

Nach drei Niederlagen in der Liga in Folge hat der MSV Duisburg am vergangenen Samstag mit einem 1:0-Erfolg über den Halleschen FC den Abwärtstrend gestoppt. In einem intensiven Spiel war es eine Standardsituation, die den Sieg brachte, nachdem Marvin Bakalorz einen Eckstoß mit einem wuchtigen Kopfball vollendete. Eben jener Bakalorz war zu Beginn dieser Woche gesundheitlich leicht angeschlagen, ist mittlerweile aber zurück im Kreis der Mannschaft und steht Cheftrainer Torsten Ziegner am Wochenende zur Verfügung. "Wollen Chance aktiv suchen"