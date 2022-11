Ziegner: "In der Rückrunde nochmal richtig loslegen" 3. Liga: Das ist der Winterfahrplan des MSV Duisburg - Testspiele inklusive.

In den deutschen Profiligen ruht aktuell der Ball, der in Kater die Fußball-Weltmeisterschaft ausgetragen wird. Über einen langen Urlaub konnten sich die Kicker des MSV Duisburg allerdings nicht freuen. Nur etwas länger als zwei Wochen gewährte Cheftrainer Torsten Ziegner seinen Mannen als Erholungspause. Schon am 7. Dezember startet die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte an der Westender Straße.

Nach dem letzten Heimspiel in diesem Jahr gegen den FC Ingolstadt stand für die Fußballer des MSV Duisburg noch eine Woche Training auf der Agenda, bevor es am 19. November in den Winterurlaub ging. Bis zum 7. Dezember haben die Spieler nun Zeit, die Akkus wieder aufzufüllen und kleinere Blessuren auszukurieren. Dann bittet Coach Torsten Ziegner und sein Team zum Aufgalopp an der Westender Straße, um sich auf die zweite Saisonhälfte vorzubereiten.

Über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel gibt es dann noch einmal kurze Ruhepausen, doch eine längere Unterbrechung steht bis zum Pflichtspiel-Auftakt am 14. Januar beim 1. FC Saarbrücken wird es nicht mehr geben. Auf ein Wintertrainingslager verzichtet der MSV auch in diesem Jahr wieder und verweist auf die hervorragenden Trainingsbedingungen auf der heimischen Anlage. Dort will Ziegner mit der Mannschaft den bislang beschrittenen Weg weitergehen. "Was sich seit dem Sommer innerhalb der Mannschaft entwickelt hat und wie sie sich als Gruppe gefunden haben, um in den 90 Minuten auf dem Platz als Einheit aufzutreten und alles zu geben, das ist eine klasse Leistung. Sicherlich haben wir in der ein oder anderen Partie nicht die Punkte geholt, die wir uns gewünscht hätten, aber wir stehen jetzt an einer Position, in der wir etwas sorgenfreier in die Pause gehen können", erklärte der Coach nach dem letzten Heimspiel.