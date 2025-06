Ziegler-Nachfolger fix: SpVgg SV Weiden hat neuen Trikotsponsor

„Alles hat seine Zeit“, so eröffnete Bernd Urban, Seniorchef des Sanitätshauses Urban & Kemmler, die am Samstagvormittag am Weidener Wasserwerk durchgeführte Presseveranstaltung. Das Weidener Unternehmen dürfte den sportinteressierten Einheimischen vorwiegend als Sponsor aus dem Eishockey Sport des E.V. Weiden eine Begrifflichkeit sein. Doch vor nicht allzu langer Zeit trennten sich die Wege des seit 1985 für den E.V. Weiden als Gönner tätigen Weidener Sanitätshauses und der Blue Devils Spielbetriebs GmbH.



Weidens Fußball-Präsident Michael Kurz zeigte sich erfreut über die für die nächsten fünf Jahre angelegte Trikotsponsoren-Tätigkeit. „Hier trifft die blauschwarze Vereinstradition auf ein Weidener Traditionsunternehmen“, unterstreicht Kurz. Zudem spielt die SpVgg SV Weiden in der Bayernliga Nord. Das Sanitätshaus Urban & Kemmler unterhält weitere Zweigstellen in Neumarkt, im Nürnberger Land, in Bad Abbach und in Bayreuth. „Das sind alles Standorte, in deren nächster Nähe unsere 1. Mannschaft ihre Auswärtsspiele bestreiten wird“, so Michael Kurz.



Eine kleine Anekdote hatte Seniorchef Bernd Urban im Kreise der Vereinsverantwortlichen noch parat. Die SpVgg SV Weiden ist von der Tradition und Vergangenheit ein Eisenbahnerverein. Bernd Urbans Vater war selbst ein „Eisenbahner“; er unterhielt neben dem heutigen Wasserwerk-Stadion einen sogenannten Eisenbahnergarten und war Zuschauer und Anhänger des damaligen ESV SpVgg Weiden. Der heutige Seniorchef war als kleiner Junge mangels finanzieller Mittel nur Zaungast am Wasserwerk und feuerte schon als Kind die damaligen Kicker der SpVgg Weiden an. Nun tritt er als Sponsor beim Fünftliga-Klub in Erscheinung. Eben frei nach dem Motto „Alles hat seine Zeit“.