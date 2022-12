Ziegler Group Karriere-Cup: Die Parade der Teilnehmer FuPa stellt in den beiden kommenden Wochen das hochkarätig besetzte Teilnehmerfeld des Weidener Budenzaubers vor

Etwas mehr als zwei Wochen müssen die Fans des Budenzaubers noch ausharren, bis im „Mekka“ des nordoberpfälzer Hallenfussballs, der Weidener Mehrzweckhalle, der „Ziegler Group Karriere-Cup“ steigt. Am 28. Dezember geben sich acht Teams aus der Region in der Max-Reger-Stadt ein Stelldichein, um auf Kunstrasen um den begehrten Pokal des traditionellen, erstmals mit neuem Namen veranstalteten Turniers zu buhlen.

Schon seit vielen Jahren gehört Nord-Bezirksligist SV Etzenricht quasi zum Inventar des Weidener Budenzaubers. Die Vorfreude auf das Turnier in der Weidener Mehrzweckhalle, die für Fußballboss Manfred Herrmann ein Mekka für attraktiven Hallenfußball bei vollen Rängen darstellt, ist wie immer groß, so auch auf den „Ziegler Group Karriere-Cup 2022“. Mit erneut interessanten Mannschaften besetzt, verspreche der Turnierverlauf sicherlich Spannung pur, so Herrmann. Dabei schlug der SVE auf dem Parkett stets eine scharfe Klinge, sorgte mit immer vielen Fans für beste Stimmung und konnte den damaligen Medienhaus-Cup 2017 sogar gewinnen. Unbefriedigend war der letzte Auftritt im Jahr 2019, wo die „Atzariader“ nur den letzten Platz belegten.

Die beiden ersten Teilnehmer, die wir vorstellen, sind von der Papierform her die Underdogs in diesem Turnier, sind sie nämlich im Feld von Bayern- und Landesligisten die beiden einzigen Vertreter, die in der Bezirksliga zuhause sind. Zum Start in unsere Serie stellen wir heute den SV Etzenricht vor, seit Jahren Stammgast beim „Indoor Soccer“ zwischen Weihnachten und Silvester.

In den beiden kommenden Wochen bis zu den Weihnachtsfeiertagen wird FuPa nun die Teilnehmer einzeln vorstellen. Dabei wird bei einer jeden Mannschaft zunächst das bisherige Abschneiden in der jeweiligen Liga beleuchtet, um dann über Ziele beim Weidener Hallenspektakel zu sprechen.

Natürlich wollen die Blau-Schwarzen in diesem Jahr besser abschneiden, das Halbfinale ist das Ziel, allerdings bereitet die Vorbereitung auf das Turnier einige Schwierigkeiten. Alleine von den organisatorischen Bedingungen her wäre ein „anständiges“ Hallentraining schwer möglich, dabei wären gerade nach der langen Pause auf Hallenbelag mehrere Trainingszeiten schon wünschenswert, sagt Manfred Herrmann. Wie viele Einheiten man in der Halle absolvieren könne, müsse man sehen. Zudem wäre ein Problem, dass neun Spieler allein aus körperlichen Gründen nicht an der Hallenrunde teilnehmen könnten, so der Spartenleiter weiter.

Viele Verletzungen im nicht üppig besetzten Kader sind auch einer der Hauptgründe, warum der SV Etzenricht das vor der Saison ausgegebene Ziel – in der Bezirksliga Nord vorne mitzuspielen – bis zur derzeitigen Spielpause nicht erreichen konnte. Die Elf von Spielertrainer Andi Wendl überwintert auf einem Platz 11, der die Verantwortlichen und auch die Mannschaft sicherlich nicht zufrieden stellen kann. Viel zu viele Punkte wurden unnötigerweise liegen gelassen, resümiert Wendl den bisherigen Saisonverlauf, ab Beginn der Restrückrunde im März will der SVE aber noch einmal angreifen. An welcher Stellschraube er drehen muss, weiß der Baayernliga-erfahrene Übungsleiter: Ziel wäre es, bessere Ergebnisse zu erzielen und die Qualität zu entwickeln, knappe und ausgeglichene Spiele für sich zu entscheiden, dann würde es auf der Tabellenleiter wieder nach oben gehen.