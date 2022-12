Ziegler-Cup: Wasserwerkler wie immer im Favoritenkreis Heimvorteil, Bayernligist – schon deshalb zählt die SpVgg SV Weiden auch beim diesjährigen Hallenspektakel wieder zu den am ambitioniertesten Teams

Denn in Bayerns zweithöchster Amateurliga läuft es für den Aufsteiger nicht gerade gut, überwintert er doch auf einem Abstiegsrelegationsplatz. So ist man in Reihen der Verantwortlichen mit dem bisherigen Saisonverlauf natürlich alles andere als zufrieden. Nach Anfangsschwierigkeiten in der neuen Umgebung stabilisierten sich die Max-Reger-Städter und schienen in der Bayernliga angekommen. Was folgte, waren allerdings in höchstem Maße enttäuschende Ergebnisse in den Monaten Oktober und November, meist verursacht durch zahlreiche individuelle Fehler, die in dieser Liga natürlich sofort bestraft wurden. Vor allem in der Fremde schaffte es der Neuling nicht, den Bock umzustossen, einen einzigen Punkt ergatterte man bislang auf Dass die Saison nach einer holprigen Vorbereitung schwer werden würde, wusste man. Dass aber gerade die Leistungsträger immer wieder patzen würden, wäre nicht geplant gewesen. So hätten die Mannen um Kapitän Stefan Graf nun sechs bis acht Punkte zu wenig auf dem Konto, resümiert Sportlicher Leiter Rüdiger Hügel das bisherige Abschneiden.



Es gelte nun, das Gezeigte schnellstmöglich zu analysieren und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, so Hügel weiter. Das Drehen an den richtigen Schrauben obliegt seit dem vergangenen Mittwoch nun einem neuen Trainer, der allerdings noch nicht genannt werden kann. Denn nach dem Rücktritt von Rüdiger Fuhrmann (FuPa berichtete) ist man am Wasserwerk auf der Suche nach einem neuen Hoffnungsträger, der das Schiff SpVgg SV in den restlichen Partien aus der stürmischen See der Abstiegszone in ruhigere und sichere Gewässer führen kann.



Erfreulich sei nach Meinung von Rüdiger Hügel die recht kurze Transferperiode gelaufen. Von Spielern, die die man nicht mehr haben wollte, habe man sich getrennt, um andererseits Akteure wie David Bezdizka, Martin Ruda, Ole Meissner zu verpflichten oder wie bei Stefan Pühler und Tobias Gerber auf Talente aus dem eigenen NLZ zurückzugreifen. Dabei hätten sich alle Genannten sofort leistungsmäßig und menschlich akklimatisiert. Auf die Frage, ob es in der Winterpause personelle Veränderungen gäbe, antwortet Hügel, dass man sich auf diese Transferperiode jetzt ohne Zeitdruck vorbereiten könne. Es gelte dabei immer und besonders, dass eventuelle Neuzugänge nicht nur sportlich weiterhelfen, sondern auch zur Mannschaft passen.



Unabhängig von den Problemen im Freien, freut man sich natürlich riesig auf den Ziegler Group Karriere-Cup in der Mehrzweckhalle. Hallenturniere würden laut Hügel Spaß bringen, es ginge dabei auch ums Prestige und sie wären zudem ein gelungener Ausgleich in der Winterpause. Beim eigenen Turnier hoffe man wieder auf viele Zuschauer, eine gute Stimmung und tolle Spiele, so der Sportliche Leiter der Schwarz-Blauen. Ohne all die Akteure, die verletzt und angeschlagen sind – sie befinden sich in der Regeneration – werde man die bestmögliche Mannschaft aufbieten. Vorrangiges Ziel sei es, attraktiven Fußball zu spielen und verletzungsfrei zu bleiben in einem Turnier, das für Rüdiger Hügel keinen eindeutigen Favoriten hat. Denn gerade auf dem Parkett hätten sämtliche eingeladenen Mannschaften, die alle gute Kicker mitbrächten, die Chance, in der kurzen Spielzeit jeden anderen Gegner zu schlagen.