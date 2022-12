Ziegler-Cup: Turnier-Newcomer kommt mit starker Truppe Mit großer Vorfreude ausgestattet, peilt der erstmals beim Weidener Budenzauber an den Start gehende FC Vorwärts Röslau das Halbfinale an

Für den Nordost-Landesligisten FC Vorwärts Röslau ist der Auftritt beim „Ziegler Group Karriere-Cup“ am 28. Dezember in Weiden eine Premiere: Er ist im mit mehreren Stammgästen bestückten Teilnehmerfeld also ein absoluter Newcomer. Die Mannen aus der 2100-Seelen-Gemeinde im oberfränkischen Landkreis Wunsiedel gelten als spielstarke Truppe – ideale Voraussetzungen also, um in der Halle was zu reißen.

Resümiert man den bisherigen Saisonverlauf, ist man bei der Truppe des ehemaligen Mitterteicher Coaches Andreas Lang weniger zufrieden. In der Sommerpause gut verstärkt, hatten sich die Verantwortlichen deutlich mehr erwartet, als nur auf Rang 13 mit nur einem Zähler Abstand zur Relegationszone in die Winterpause zu gehen. Ein einstelliger Tabellenplatz war vor der Saison als Ziel ausgegeben worden. Dass man nun im Abstiegskampf steckt, käme doch in negativer Hinsicht überraschend, erklärt FC-„Boss“ Bernd Nürnberger.

Die große Verletzungsmisere, die die Röslauer heimgesucht hat, ist sicherlich ein Grund für das doch bislang enttäuschende Abschneiden. Mit Ege Özkan, Sebastian Hermann und Julius Brunner fehlten drei wichtige Stützen, was aber laut Nürnberger nicht alleine dafür verantwortlich war, dass die Fichtelgebirgler nur fünf Mal den Platz als Sieger verließen. Dabei verfüge man ja schließlich über einen großen Kader, so der Vorsitzende. Dass kein „Knipser“ da war, der die durch eigentlich sehr guten und attraktiven Fußball herausgespielten Chancen verwertete, gesellt sich zu der ernüchternden Tatsache, dass der FC bis jetzt nur drei Zähler in der Fremde einfahren konnte. Nur in Schwabach behielt man mit 2:0 die Oberhand. Da trat man in der zurückliegenden Saison auf fremdem Geläuf ganz anders auf.