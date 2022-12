Ziegler-Cup: SV Grafenwöhr ist selbstbewusster Underdog „Gut durch die Gruppenphase kommen“ lautet die Devise für die Garnisonsstädter – danach wäre alles möglich

Die SV TuS/DJK Grafenwöhr, die das zweite Team ist, das wir vorstellen, ist seit vielen Jahren eine Hausnummer im Fußballkreis Amberg/Weiden. Als einer von zwei an den Start gehenden Bezirksligisten, will man als vermeintlicher Außenseiter im Kreise namhafter Gegner beim „Ziegler Group Karriere-Cup“ eine gute Rolle spielen.

Zwei Mal „abgedriftet“ – einmal nach „oben“ in die Landesliga (2019/21) und einmal nach „unten“ in die Kreisliga (2017/18) – sind die Männer von Martin Kratzer seit 2009 Stammgast in der Bezirksliga Nord. In der letzten Saison in der Aufstiegsrelegation zur Landesliga gescheitert, rangiert die Sportvereinigung in der aktuell laufenden Spielzeit im vorderen Tabellenbereich, womit Abteilungsleiter Johann Danninger einverstanden ist. Immer wieder hätte es die Mannschaft selbst unnötig spannend gemacht und auch die eine oder andere unnötige Niederlage einstecken müssen. Grundsätzlich wäre man bei der SVG aber mit der derzeitigen Platzierung und dem Saisonverlauf zufrieden, so Danninger.

Im Februar startet das Team von Trainer Martin Kratzer in die Vorbereitung auf die Restrückrunde, für die man sich ehrgeizige Ziele gesetzt hat: Obwohl der Abstand zu den oberen Tabellenplätzen doch schon relativ groß ist (sieben Punkte zu Platz 2, deren zehn zu Rang 1), will man dranbleiben, um die Saison auf einem möglichst guten vorderen Tabellenplatz abschließen. Es gilt, so viele Punkte wie möglich zu sammeln, denn keiner weiß, was sich bis zum Saisonende noch für Möglichkeiten ergeben würden, sagt Fußballchef Danninger und kann dabei nicht verhehlen, dass er die Hoffnung auf die begehrten Plätze 1 und 2 nicht ad acta gelegt hat.

Nun möchten sich die Jungs aus der Garnisonsstadt aber erst einmal beim „Ziegler Group Karriere-Cup“ möglichst gut präsentieren. Danninger schwärmt für das Weidener Hallenspektakel, das schon immer eine Art Prestige-Turnier für Vereine aus der nördlichen Oberpfalz gewesen wäre und wohl seinesgleichen suchen müsste. Eingeladen zu werden, wäre für jede Mannschaft eine besondere Ehre, meint er, auch weil das Turnier schon immer der Anlaufpunkt für viele Fans des Fußballs auf dem Parkett war und auch bleiben wird. Den zahlreichen Besuchern wären auch meist spannende und sehenswerte Partien geliefert worden. In einem stets hochkarätig besetzten Turnier hätten immer alle an den Start gehenden Teams den Anspruch gehabt zu gewinnen, so der SVG-Spartenleiter.