Ziegler-Cup: Ostler sind stolz, dabei sein zu dürfen Als Neu-Bezirksligist gehört der FC Weiden-Ost nun auch zum erlesenen Teilnehmerfeld des Hallenspektakels in der Heimat

Dass die Ostler nun auch bei diesem traditionellen Hallenevent dabei sein dürfen, hätten sich seine Mannen in den vergangenen Monaten hart erarbeitet und ohne Zweifel verdient. Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga hat sich der FC eine Etage höher überraschend schnell zurecht gefunden und befindet sich mit aktuell 26 Punkten auf der Habenseite im ruhigen Fahrwasser des Klassements auf Rang 8. Insgesamt gesehen wäre man mit dem bisherigen Abschneiden schon zufrieden, zudem der Liganeuling mit zwei, drei Ausnahmen über eine relativ junge Mannschaft verfügt. Aus dem eigenen Nachwuchs kommend hätten viele noch nie Bezirksliga gespielt, erklärt der ehemalige Regionalligaspieler.



Eine weitere Herausforderung wäre, mit einem kleinen Kader zurecht kommen zu müssen. Obwohl man nun den einen oder anderen Punkt gegen direkte Konkurrenten verschenkt habe, ist man mit dem in der bisherigen Runde Erreichten schon einverstanden. Der Keil von zehn Zählern zu den Abstiegsplätzen soll nach Beginn der Restrückrunde nun schnellstmöglich noch breiter gemacht werden, um das weiter vorrangige Ziel – den vorzeitigen Klassenerhalt – schon frühzeitig in trockene Tücher zu legen. In der Liga zu bleiben, wäre von der Wertigkeit her etwa gleichzusetzen mit dem jahrelang verfolgten und nun endlich geschafften Aufstieg, so Flo Schrepel.



Bevor es nun an die Vorbereitung für die restlichen Punktspiele geht, dürfen die Ostler zum Ende eines erfolgreichen Sportjahres 2022 mit der Teilnahme am Ziegler Group Karriere-Cup 2022 ein weiteres Highlight erleben. Mit viel Selbstvertrauen ausgestattet, geht es in dieses Turnier, das seine Akteure genießen und in dem seine Mannen vor allem auch Spaß haben sollen. Dennoch wird man sich mit dem ein oder anderen Hallentraining vorbereiten – schließlich wolle man nicht als ein „Punktelieferant“ dienen, wie Schrepel sagt. Und auch das selbstbewusst formulierte Ziel, ins Halbfinale zu kommen, zeigt, dass der zweite Newcomer im Turnier den „Großen“ schon kräftig Paroli bieten möchte.