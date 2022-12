Ziegler-Cup: Halbfinale für Mitterteich das erklärte Ziel Der zuletzt von einer Verletzungsmisere heimgesuchte Nordost-Landesligist möchte in Weiden mit jungen Talenten eine gute Rolle spielen

Seit mehreren Jahren Dauergast beim Hallenspektakel der SpVgg SV Weiden, das nach zwei Jahren Pause als „Ziegler Group Karriere-Cup“ wieder die Hallenfußballfans begeistern wird, ist der SV Mitterteich aus der Landesliga Nordost natürlich am 28. Dezember auch wieder am Start.

Als einziger Verein des Regierungsbezirks Oberpfalz in der Landesliga Nordost angesiedelt, gelang den Stiftländern ein beeindruckender Start in die laufende Spielzeit 2022/23, was nach einer eher durchwachsenen Vorsaison, in der man fast abgestiegen wäre, nicht unbedingt zu erwarten war. Nachdem den SVM aber das Verletzungspech heimsuchte – in den vergangenen Wochen mussten teilweise sieben Stammspieler ersetzt werden – ist der SV etwas zurückgefallen und rangiert aktuell auf Platz 11, berichtet der sportliche Leiter Rainer Fachtan, einst Chef des Nachwuchsleistungszentrums der SpVgg SV Weiden, gegenüber dem Portal „Oberpfalz Echo“. Die Personalprobleme führten dazu, dass sogar Trainer Frantisek Nedbaly das ein oder andere Mal selbst noch das SVM-Trikot überzog. Acht Mal lief der seit Herbst 2021 die sportlichen Geschicke leitende 46-Jährige auf und markierte dabei immerhin vier Treffer.

In Mitterteich baut man auf eine solide Abwehr ist, die durch den im Sommer von Banik Sokolov (Tschechien) verpflichteten Neuzugang David Kollar an Stabilität gewonnen hat. Aber auch Routinier Martin Bächer (36), sowie die beiden Ex-Weidener Thomas Wildenauer (31) und Dennis Paulus (25) seien wichtige Stützen in der Elf der Grün-Weißen, so Rainer Fachtan. In der „Abteilung Attacke“ dagegen wäre der SVM allzu oft von der Treffsicherheit seines Goalgetters Marco Kießling (zwölf Tore) abhängig. Hier würde sich der 54-jährige Sportchef der Nordoberpfälzer etwas mehr Breite wünschen. Sind nun während der Winterpause personelle Veränderungen zu erwarten? Eher nicht, meint Fachtan, man baue auf einen soliden Kader, bei dem maximal kleinere Korrekturen notwendig wären. Allgemein wäre beim SVM die Fluktuation geringe als anderswo, denn die Spieler würden sich im Verein wohlfühlen und zudem baue man laut Fachtan schon immer auf junge Spieler.

Die Einladung zum „Budenzauber“ in Weiden hat man natürlich gerne wieder angenommen. Eine Teilnahme sei immer etwas Besonderes für jeden Spieler, findet Fachtan. Durch den erstmals aufgezogenen Kunstrasen mache das Spielen vor allem für die jungen Akteure ohnehin viel Spaß, die vollen Zuschauerränge täten da ein Übriges. Dass das Verletzungsrisiko durch den neuen Belag geringer sein würde, wäre ein positiver Nebeneffekt.