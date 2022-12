Ziegler-Cup: Bei Ettmannsdorf steht der Spaß im Vordergrund ...allerdings wollen die Jungs um Ex-Profi Wolfgang Hesl in Weiden schon etwas reißen

Als Favorit verlor der SV Schwandorf-Ettmannsdorf das Endspiel um die Schwandorfer Stadtmeisterschaft am vergangenen Wochenende. Eine blutjunge Truppe zog gegen den Kreisligisten FT Eintracht mit 2:3 den Kürzeren. Beim Weidener Hallenspektakel am 28. Dezember sind die Gegner für die Truppe von Trainer Mario Albert nun schon von einem ganz anderen Kaliber, deshalb wird man da sicherlich mit der „vollen Kapelle“, sprich mit der ersten Mannschaft, auflaufen.

Platz 4 in der abgebrochenen Saison 2019/21, Rang 3 in der letzten Spielzeit – aktuell steht der SV Schwandorf-Ettmannsdorf in der laufenden Saison 2022/23 nach 20 absolvierten Matches Spielen mit 42 Punkten auf Tabellenplatz 2 und ist damit schärfster Verfolger von Spitzenreiter TSV Seebach, der bei einem Spiel weniger nur drei Zähler mehr auf dem Konto hat.

Vor allem die gute Entwicklung der gesamten Mannschaft und die gelungene Integration der Neuzugänge sind aus Sicht des natürlich sehr zufriedenen SV-Coaches Mario Albert die Hauptgründe dafür, erneut im „Konzert der Großen“ der Landesliga Mitte mitzuspielen. Suche man nach etwas Negativem, dann wären es die im Verhältnis zur vergangenen Saison zu vielen Gegentore (23), die die Seinen kassiert hätten, so der Übungsleiter, der übrigens in der Saison 1995/96 das Trikot der SpVgg Weiden in der Bayernliga schon einmal trug.