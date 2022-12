Ziegler Cup: Aufmüpfiger Debütant, Fan-Krieg und überfüllte Halle Bei den Halbfinalisten des Weidener Hallenspektakels überwiegt hinterher lediglich im Lager des Gastgebers die Enttäuschung – Resonanz übertraf alle Erwartungen

Wer am Mittwoch von weiter weg oder gar zum ersten Mal in die Weidener Mehrzweckhalle gekommen war, der durfte sich auf etwas gefasst machen. Denn so etwas wie bei dem von der SpVgg SV Weiden bestens organisierten Budenzauber, der zum ersten Mal den Namen „Ziegler Group Karriere-Cup“ trug, war weit jenseits dessen, was man aus vergangenen Jahren von vergleichbaren Hallenturnieren in den anderen oberpfälzer Landkreisen gewohnt war. Es lohnt ein Blick zurück.