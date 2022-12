Geht es nach Abteilungsleiter Herbert Blank, soll die SpVgg Ziegetsdorf noch lange in der Bezirksliga mitmischen. – Foto: Markus Schmautz

Ziegetsdorf plant ohne Kaderänderungen In der Regensburg-lastigen Bezirksliga fühlt sich die SpVgg um ihren „Dauertrainer“ Edi Ipfelkofer wohl – und ist sportlich so weit im Soll

Im Sommer 2019 schaffte die SpVgg Ziegetsdorf als Vizemeister der Kreisliga 1 über die Relegation – beinahe sensationell – den Sprung in die Bezirksliga Süd. In der Corona-Abbruch-Saison sicherte sich die SpVgg als Elfter den direkten Klassenerhalt, anschließend folgte ein guter siebter Platz mit 41 Punkten. Zur Winterpause der Spielrunde 2022/23 stehen die Regensburger mit 21 Zählern (6/3/10) auf Rang zwölf, der in der Endtabelle den direkten Liga-Verbleib nach sich ziehen würde.

Die Verantwortlichen der SpVgg wollten vor der Winterpause unbedingt die Tabelle noch begradigen und haben das Nachholspiel gegen Neutraubling nicht ausfallen lassen, sondern auf den Kunstrasenplatz des BSC Regensburg verlegt. Die Partie ging allerdings mit 1:5 verloren. „Der TSV Neutraubling kam mit seinen Brasilianern auf dem ungewohnten Terrain besser zurecht und hat verdient gewonnen. Wir überwintern über dem Strich und damit sind wir im Soll“, erklärt Herbert Blank, der sportliche Leiter und Abteilungsleiter der SpVgg Ziegetsdorf. Blank ist mit dem bisher Erreichten nicht unzufrieden: „Wir wissen, wo wir herkommen, können die Lage realistisch einschätzen. Um in der Bezirksliga bleiben zu können, muss sich ein Verein unserer Größenordnung gewaltig strecken. In den zwei Spielrunden zuvor haben wir das jeweils geschafft. Natürlich ist es unser Ziel, im Sommer 2023 zum vierten Mal in Folge dem Klassement anzugehören.“



In der Winterpause wird sich am Kader nichts verändern. „Unsere Spielerdecke ist relativ breit. Als wir in Personalnot waren, haben Spieler aus der Zweiten ausgeholfen und ihre Sache sehr gut gemacht. Stand heute wird alles beim Alten bleiben“, so Blank, der sehr zufrieden mit der Arbeit von „Dauertrainer“ Edi Ipfelkofer und dem spielenden Co-Trainer Philip Uhrmann (36) ist. Ipfelkofer coacht die Kicker der SpVgg bereits seit 2013, feierte mit dem Verein einen Kreisliga- (2015) und einen Bezirksliga-Aufstieg (2019). Der 57-jährige fühlt sich weiterhin pudelwohl. „Ich gehe davon aus, dass Edi auch über den Sommer hinweg unser Trainer ist. Wir sind mit ihm seit einem Jahrzehnt vollauf zufrieden. Wir wissen was wir an Edi haben, umgekehrt ist es genauso“, lobt Blank.





Steht seit mittlerweile fast neun Jahren an der SpVgg-Seitenlinie: Edi Ipfelkofer. – Foto: Markus Schmautz





Auch die Entwicklung der Zweiten stimmt den Ziegetsdorfer Funktionär zufrieden: „Unsere Trainer Johannes Frisch und Constantin Köckhuber leisten tolle Arbeit. In der A-Klasse 2 sind wir zur Winterpause mit 18 Punkten aus 14 Partien Sechster. In dieser Liga fühlen wir uns wohl.“ Die „Bergler“ spielen dort seit mehr als einem Jahrzehnt. Lediglich die Saison 2017/18 verbrachte man in der Kreisklasse, musste nach nur einer Saison aber wieder absteigen.



Geht es nach Herbert Blank, soll die Mannschaft aus dem Regensburger Westen noch lange in der Bezirksliga mitmischen dürfen. Denn: „Es ist eine tolle und für uns sportlich sehr reizbare Liga. Und es gibt dort eine ganze Menge an Derbys zu bestreiten. Viele Teams sind in Regensburg oder den Landkreisen beheimatet.“ Das erste Punktspiel nach dem Jahreswechsel steht am 12. März auf dem Programm. Dann ist die Ipfekofer-Elf beim Tabellennachbarn SV Schwandorf-Ettmannsdorf II zu Gast.