Ziegetsdorf gewinnt sensationell die Regionalligameisterschaft

Ziegetsdorf sichert sich den ersten Centerball-Titel – Foto: Centerball

Völlig überraschend, jedoch nicht unverdient, sichern sich die Ziegetsdorfer Torwandspezialisten die Centerball-Meisterschaft in der Team-Liga. In einem spannenden Finale, welches wie so oft erst spät am Center entschieden wurde, zeigten insbesondere die Damen am Punkt große Nervenstärke und ließen den Favoriten keine Chance.