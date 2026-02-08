 2026-02-06T13:16:52.650Z

Ligabericht

Ziegetsdorf gewinnt sensationell die Regionalligameisterschaft

+++ Die Bergler setzen sich im Finale gegen Team Centerball mit 6:3 durch +++ Jahn-Freunde werden Dritter

von mg
Ziegetsdorf sichert sich den ersten Centerball-Titel
Ziegetsdorf sichert sich den ersten Centerball-Titel – Foto: Centerball

Völlig überraschend, jedoch nicht unverdient, sichern sich die Ziegetsdorfer Torwandspezialisten die Centerball-Meisterschaft in der Team-Liga. In einem spannenden Finale, welches wie so oft erst spät am Center entschieden wurde, zeigten insbesondere die Damen am Punkt große Nervenstärke und ließen den Favoriten keine Chance.

Die Ergebnisse der Meisterschafts-Playoffs

Halbfinale:
Jahn Freunde - Team Centerball 4:5
Sinzing - Ziegetsdorf 3:6

Spiel um Platz 4:
Sinzing vs Burgweinting 5:4

Finale:
Team Centerball vs Ziegetsdorf 3:6

Abschließende Tabelle:
1. Ziegetsdorf
2. Team Centerball
3. Jahn Freunde
4. Sinzing
5. Burgweinting
6. Steinsberg