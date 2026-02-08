Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ziegetsdorf gewinnt sensationell die Regionalligameisterschaft
+++ Die Bergler setzen sich im Finale gegen Team Centerball mit 6:3 durch +++ Jahn-Freunde werden Dritter
von mg · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
Ziegetsdorf sichert sich den ersten Centerball-Titel – Foto: Centerball
Völlig überraschend, jedoch nicht unverdient, sichern sich die Ziegetsdorfer Torwandspezialisten die Centerball-Meisterschaft in der Team-Liga. In einem spannenden Finale, welches wie so oft erst spät am Center entschieden wurde, zeigten insbesondere die Damen am Punkt große Nervenstärke und ließen den Favoriten keine Chance.