Ziegenfuß trifft spät – Römstedt bleibt ohne Gegentor an der Tabellens

Am 4. Spieltag der Bezirksliga Lüneburg 1 setzte sich der MTV Römstedt beim Lüneburger SV mit 1:0 durch. Beide Mannschaften lieferten sich über weite Strecken ein ausgeglichenes Spiel ohne große Torgefahr. Direkt nach der Pause setzte Pascal Eggert ein Ausrufezeichen für den LSV, sein Schuss landete jedoch an der Latte.

Die Entscheidung fiel in der 86. Minute. Okafor brachte einen Freistoß mit viel Effet in den Strafraum, Cedric Ziegenfuß fälschte den Ball unhaltbar zum 1:0 für Römstedt ab. LSV-Co-Trainer Marvin Yaku sprach gegenüber Lünesport von einem „zweifelhaften Freistoß“ und lobte seine Mannschaft für die „bärenstarke Leistung“.

MTV-Trainer Alexander Schreiber erklärte auf Instagram nach dem Spiel, dass sein Team „eine taktisch sehr gute Leistung“ erbracht hat. Gleichzeitig betonte er: „Man muss dem Lüneburger sein SV Respekt aussprechen – defensiv haben sie es richtig stark gemacht.“