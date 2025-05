"Ziegele" vor seinem Meisterstück

Die Krönung scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Ungeschlagen steht die DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal an der Spitze und kann am Sonntag mit einem Sieg beim FK Srbija Mannheim (Anpfiff, 15 Uhr) die zweite Landesliga-Meisterschaft nach 2011 eintüten.

"Geplant ist nichts, aber wenn wir es schaffen sollten, wird uns schon etwas einfallen, wie wir das feiern", sagt Christoph Dostal. Der Spielausschuss des Köpfel-Klubs hat für die bisherige Saison der Mannschaft nur Lob übrig: "Natürlich läuft es super, am schwierigsten ist es für unseren Trainer Norbert Kirschner der angesichts der personellen Lage jede Woche die Qual der Wahl hat, wenn es um die Aufstellung geht."

Bei Srbija dürfen die Zuschauer eine Landesliga-Partie auf allerhöchstem Niveau erwarten. In der Rückrundentabelle liegen die Mannheimer sogar vor "Ziegele" und das obwohl der Spitzenreiter alle seine elf Begegnungen der Rückserie gewonnen hat. Der Grund dafür ist das eine Spiel mehr, das Srbija absolviert hat, der Zweite ist in zwei Wochen noch einmal spielfrei. "Das ist eine richtig starke Mannschaft und ich glaube an einen heißen Kampf am Sonntag", freut sich Dostal auf das Gipfeltreffen.