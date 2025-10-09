Ziebarth schießt Hedendorf zum Derbysieg - A/O II nicht chancenlos

Die Fußballerinnen der VSV Hedendorf/Neukloster haben sich im Nachholspiel gegen die SV Ahlerstedt/Ottendorf II mit einem 2:1-Derbysieg in der engen Landesliga auf den vierten Platz vorgekämpft.

Die Gäste bestraften zwei Ballverluste der Ahlerstedterinnen an der Mittellinie, denen in diesen Situationen ihr Mut für spielerische Lösungen auf die Füße fiel. VSV-Flügelspielerin Ida Ziebarth wurde mit einem Doppelpack zur Matchwinnerin (5., 26.).

„Insgesamt muss ich den Mädels ein Riesenkompliment machen, weil sie tollen Fußball gespielt haben“, sagt A/O-Trainer Joachim Höft, dessen Team als Achter einen Zähler über dem Strich steht. „Unser Manko ist, dass wir vorne noch zu harmlos sind.“