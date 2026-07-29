Ziburske: „Unser Ziel ist die Meisterschaft!“

Frederik Ziburske Cheftrainer des SSV Weilerswist. Frederik Ziburske ist jetzt im dritten Jahr beim A Ligsten SSV Weilerswist beschäftigt. Frederik stand mir in einem Interview zur Verfügung – Foto: M. St.

Zum Start der Vorbereitung auf die neue Saison haben wir mit unserem Cheftrainer Frederik Ziburske gesprochen. Im Interview blickt er auf die vergangene Spielzeit zurück, spricht über emotionale Momente, die Entwicklung der Mannschaft und verrät, welche Ziele der SSV Weilerswist für die kommende Saison verfolgt.

Lieber Frederik, zunächst einmal vielen Dank, dass du dir die Zeit für dieses ausführliche Gespräch genommen hast und unsere Fragen beantwortest. Ein ebenso herzliches Dankeschön geht an Caro Kau, die dem Interview ebenfalls beigewohnt hat.

Frederik, wie fällt dein persönliches Fazit der vergangenen Saison aus?

Insgesamt bin ich zufrieden. Die Ziele, die wir uns als Trainerteam gemeinsam mit der Mannschaft gesetzt hatten, konnten wir erreichen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Darauf können wir aufbauen.

Worauf bist du besonders stolz?

Besonders stolz bin ich auf unsere Reaktion nach schwierigen Phasen. Das Heimspiel gegen Dahlem-Schmidtheim, das wir mit 5:1 gewonnen haben, war sicherlich eine unserer stärksten Saisonleistungen. Vor allem deshalb, weil wir zuvor beim SSV Golbach eines unserer schwächsten Spiele gezeigt hatten. Dass wir diesen Turnaround geschafft haben, spricht für den Charakter der Mannschaft.

Welcher Moment ist dir besonders in Erinnerung geblieben?

Der emotionalste Moment war für mich die Rückkehr von Patrick Hinsch. Nach seiner langen Verletzung konnte er wieder von Beginn an ein Pflichtspiel bestreiten und war wieder ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Das war für mich ein ganz besonderer Augenblick.

Gab es einen Wendepunkt in der Saison?

Einen klassischen Wendepunkt gab es eigentlich nicht. Wir haben eine starke Hinrunde gespielt, sind allerdings nicht optimal in die Rückrunde gestartet. Durch einige Niederlagen verloren wir zunächst den Anschluss an die Tabellenspitze. Danach haben wir uns aber wieder zurückgekämpft und einen sehr guten Saisonendspurt hingelegt. Es war eher eine Saison mit Höhen und Tiefen als mit einem klaren Wendepunkt.

Was war die größte Herausforderung als Trainer?

Die größte Herausforderung besteht immer darin, Ausfälle zu kompensieren und gleichzeitig die Mannschaft zusammenzuhalten. In den vergangenen beiden Jahren hatten wir viel Pech mit Verletzungen und längeren Ausfällen wichtiger Spieler. Trotzdem hat die Mannschaft das gemeinsam hervorragend aufgefangen.

Entwicklung der Mannschaft

Wie hat sich das Team entwickelt?

Absolut positiv. Viele Dinge, die wir zu Beginn noch intensiv trainieren mussten – Kommunikation, Abläufe oder Standards – gehören heute ganz selbstverständlich zu unserem Spiel. Besonders freut mich, dass die Mannschaft Verantwortung übernimmt und sich gegenseitig unterstützt. Wir haben kaum Fluktuation im Kader. Das zeigt, dass sich die Spieler beim SSV Weilerswist wohlfühlen und sich mit dem Verein identifizieren.

Welche Spieler oder Entwicklungen haben dich besonders überrascht?

Ich möchte bewusst keine einzelnen Spieler hervorheben. Unsere Stärke ist das Kollektiv. Natürlich gibt es Führungsspieler, die konstant vorangehen, aber letztlich lebt unser Erfolg davon, dass jeder seinen Beitrag leistet.

Würdest du rückblickend etwas anders machen?

Eigentlich nicht. Entscheidungen trifft man immer auf Grundlage der Informationen, die man in dem Moment hat. Natürlich kann man im Nachhinein über einzelne Situationen diskutieren, aber grundsätzlich stehen wir als Trainerteam hinter unseren Entscheidungen.

Welche Bedeutung haben Fans, Vorstand und Betreuer?

Eine sehr große. Wir genießen das Vertrauen des Vorstands und können in Ruhe arbeiten. Gleichzeitig ist die Unterstützung unserer Fans, Familien, Freunde und Ehrenamtlichen enorm wichtig. Gerade zu Hause spüren wir diesen Rückhalt. Das trägt einen großen Teil zu unserer Heimstärke bei.

Blick auf die neue Saison

Wie zufrieden bist du mit der Vorbereitung?

Sehr zufrieden. Natürlich fehlen im Amateurfußball während der Urlaubszeit immer wieder einige Spieler, aber die Trainingsbeteiligung ist gut und die Mannschaft arbeitet konzentriert. Darauf lässt sich aufbauen.

Welche Schwerpunkte setzt ihr in der Vorbereitung?

Zum einen möchten wir unsere Neuzugänge schnell integrieren – sportlich und menschlich. Zum anderen arbeiten wir intensiv an Fitness und den taktischen Abläufen, damit wir optimal vorbereitet in die Saison starten.

Wie ist dein Eindruck von den Neuzugängen?

Sehr positiv. Wir haben unsere Neuzugänge gezielt ausgewählt und genau die Spieler verpflichtet, die uns auf bestimmten Positionen verstärken. Sie bringen Qualität mit und passen hervorragend in unsere Mannschaft.

Welche Ziele habt ihr für die kommende Saison?

Im ersten Jahr wollten wir uns stabilisieren, im zweiten Jahr oben mitspielen. Jetzt gehen wir in unsere dritte gemeinsame Saison – und da lautet unser Ziel ganz klar: Wir wollen Meister werden.

Worauf wird es dabei besonders ankommen?

Wir müssen konstanter werden. Wir haben gezeigt, dass wir gegen starke Gegner auf höchstem Niveau spielen können. Jetzt müssen wir diese Leistung Woche für Woche abrufen.

Was muss die Mannschaft besser machen?

Wir haben gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel zu viele Punkte liegen lassen. Genau dort müssen wir konsequenter auftreten und geduldiger Lösungen finden. Wenn uns das gelingt, werden wir deutlich mehr Punkte holen.

Welche Rolle spielen die jungen Spieler?

Sie sollen Verantwortung übernehmen und viel Spielzeit bekommen. Junge Spieler dürfen Fehler machen – das gehört zu ihrer Entwicklung. Aber sie werden genauso gefordert wie alle anderen.

Was erwartest du von den erfahrenen Spielern?

Führung zeigt sich vor allem in schwierigen Phasen. Dann erwarte ich, dass unsere erfahrenen Spieler Verantwortung übernehmen, die Mannschaft mitziehen und vorangehen.

Der Mensch hinter dem Trainer

Was motiviert dich jeden Tag?

Zu 99 Prozent ziehe ich meine Motivation aus der Mannschaft. Wenn ich motivierte Spieler auf dem Trainingsplatz sehe, macht mir die Arbeit unheimlich viel Spaß.

Was macht dir beim SSV Weilerswist besonders Freude?

Die Zusammenarbeit mit der Mannschaft und das große Vertrauen, das ich vom Vorstand bekomme. Das schafft eine hervorragende Arbeitsatmosphäre.

Welche Eigenschaft ist dir als Trainer besonders wichtig?

Ehrlichkeit. Eine Mannschaft merkt sehr schnell, ob ein Trainer authentisch ist oder nicht. Deshalb versuche ich immer offen und ehrlich mit meinen Spielern umzugehen.

Wie gehst du mit Niederlagen um?

Das fällt mir ehrlich gesagt immer noch schwer. Nach Niederlagen hinterfrage ich zunächst mich selbst und unser Trainerteam. Anschließend analysieren wir gemeinsam mit der Mannschaft, was wir besser machen können. Nur so entwickelt man sich weiter.

Was bedeutet der SSV Weilerswist für dich?

Der Verein ist mir in den vergangenen Jahren sehr ans Herz gewachsen. Die Zusammenarbeit mit den Menschen hier passt einfach. Jetzt wünsche ich mir, dass wir diese gute Arbeit auch mit einem großen sportlichen Erfolg krönen können.

Kurz & Knapp

Offensive oder Defensive?

Beides.

Kaffee oder Tee?

Cappuccino.

Heimspiel oder Auswärtsspiel?

Ganz klar Heimspiel.

Frühaufsteher oder Nachteule?

Nachteule.

Lieblingsgegner?

Inter Euskirchen.

Größter Spaßvogel der Mannschaft?

Basti.

Wer übernimmt auf dem Platz die meiste Verantwortung?

Die ganze Mannschaft.

Welche Musik läuft vor dem Spiel?

Definitiv nicht meine.

Zum Abschluss

Was wünschst du dir für die neue Saison?

Vor allem eine verletzungsfreie Saison. Wenn wir möglichst den gesamten Kader zur Verfügung haben, gibt uns das enorme Möglichkeiten.

Was möchtest du deiner Mannschaft mit auf den Weg geben?

Bleibt selbstkritisch, bleibt geduldig – dann wird sich der Erfolg einstellen.

Und was möchtest du den Fans sagen?

Bleibt weiter so geduldig und unterstützt uns auch in der neuen Saison. Ihr seid ein ganz wichtiger Teil unseres Erfolgs und wir brauchen euch, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen.