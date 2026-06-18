Ziburske, Erkaya und Stanienda bleiben dem SSV Weilerswist erhalten

Der SSV Weilerswist kann auch für die kommende Saison auf bewährte Kräfte bauen. Trainer Frederik Ziburske, Co-Trainer Oguzhan „Os“ Erkaya und Betreuer Marian Stanienda haben ihre Zusage für ein weiteres Jahr am Sportzentrum gegeben und setzen damit ihren erfolgreichen Weg beim A-Ligisten fort.

Vor zwei Jahren wechselte Frederik Ziburske vom VfL Meckenheim zum SSV Weilerswist. Seit seiner Ankunft hat er die Entwicklung der ersten Mannschaft entscheidend geprägt und eine schlagkräftige Mannschaft geformt, die sich in der Spitzengruppe der Kreisliga A Euskirchen etablieren konnte.

Der starke dritte Tabellenplatz in der abgelaufenen Saison unterstreicht die hervorragende Arbeit des Trainers eindrucksvoll.

Besonders am Herzen liegt Ziburske die Förderung des eigenen Nachwuchses. In den vergangenen beiden Jahren schafften zahlreiche U19-Spieler aus den eigenen Reihen den Sprung in die erste Mannschaft und entwickelten sich teilweise sogar zu festen Größen im Team.

Genau diese nachhaltige Entwicklung ist es, die den Trainer motiviert, seinen erfolgreichen Weg beim SSV Weilerswist fortzusetzen. Die Verantwortlichen des Vereins freuen sich daher sehr über seine Zusage für ein weiteres Jahr am Sportzentrum.

Oguzhan Erkaya bleibt wichtiger Baustein im Trainerteam

Gemeinsam mit Frederik Ziburske kam auch Co-Trainer Oguzhan Erkaya vor zwei Jahren vom VfL Meckenheim nach Weilerswist. Der bei Spielern und Verantwortlichen gleichermaßen beliebte „Os“ bringt umfangreiches Fußball-Fachwissen mit und steht dem Cheftrainer jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

Neben seiner Arbeit auf dem Trainingsplatz übernimmt Erkaya eine weitere wichtige Aufgabe. An den Spieltagen zeichnet er sämtliche Begegnungen auf, sodass das Trainerteam die Spiele analysieren und die Mannschaft optimal auf die kommenden Aufgaben vorbereiten kann.

Die regelmäßigen Videoanalysen sind mittlerweile ein fester Bestandteil der erfolgreichen Arbeit am Sportzentrum.

Mit seiner ruhigen Art, seinem Fachwissen und seiner hohen Akzeptanz innerhalb der Mannschaft ist Erkaya ein unverzichtbarer Bestandteil des Teams und ein wichtiger Faktor für die positive Entwicklung der ersten Mannschaft.

Marian Stanienda – der Mann für alle Fälle

Bereits seit der Saison 2020/2021 gehört Marian Stanienda zum Team rund um die erste Mannschaft des SSV Weilerswist.

Was er in dieser Zeit für die Mannschaft geleistet hat, lässt sich kaum in wenigen Worten zusammenfassen.

Egal ob organisatorische Aufgaben, die Neugestaltung der Mannschaftskabine oder die Vorbereitung an Spieltagen – auf Marian ist jederzeit Verlass.

Wenn die Spieler am Spieltag die Kabine betreten, ist alles vorbereitet und jeder findet seine Ausrüstung an seinem Platz vor.

Doch sein Engagement geht weit über die klassischen Aufgaben eines Betreuers hinaus. Zudem versorgt er die Fans regelmäßig mit dem FuPa-Liveticker und liefert Woche für Woche beeindruckende Fotos von den Spielen der ersten Mannschaft.

Mit seinem unermüdlichen Einsatz, seiner Hilfsbereitschaft und seinem offenen Ohr für die Spieler ist Marian Stanienda aus dem Umfeld der Mannschaft nicht mehr wegzudenken. Kurz gesagt: Er ist ein echter „Mann für alle Fälle“.

Wichtige Weichenstellung für die Zukunft

Mit den Zusagen von Frederik Ziburske, Oguzhan Erkaya und Marian Stanienda setzt der SSV Weilerswist auf Kontinuität und Stabilität.

Drei Personen, die in den vergangenen Jahren maßgeblich zur positiven Entwicklung der ersten Mannschaft beigetragen haben, bleiben dem Verein erhalten und wollen den erfolgreichen Weg gemeinsam fortsetzen.

Die Verantwortlichen des SSV Weilerswist freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit und blicken optimistisch auf die kommende Saison.