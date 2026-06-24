ZFC verpflichtet Magdeburger Offensivtalent

Der ZFC Meuselwitz hat sich die Dienste von Kingsley Madumere gesichert.
Kingsley Madumere sammelte in der vergangenen Saison wertvolle Erfahrungen in der Junioren-Bundesliga. Für die U19 des 1. FC Magdeburg stand er in allen 28 Ligaspielen auf dem Platz und überzeugte mit neun Treffern sowie sechs Vorlagen. Mit seinen 1,90 Metern bringt der Angreifer zudem ein Profil mit, das beim ZFC bislang selten vertreten war.
Neben dem Fußball studiert der gebürtige Offensivspieler Sportmanagement und lebt derzeit in Halle. Auf seine erste Station im Männerbereich blickt er mit großer Vorfreude: „Ich bin glücklich, dass ich meine ersten Schritte im Männerbereich in einer ambitionierten Mannschaft gehen darf und werde versuchen, meinen Anteil für eine gute Saison zu leisten.“
Auch beim Regionalligisten ist die Erwartungshaltung positiv. Vizepräsident Holm Pinder sieht großes Potenzial im Neuzugang: „Kingsley ist ein sehr wuchtiger, großer Mittelstürmer, wie wir ihn bislang nicht im Kader hatten, aber schon immer gewollt haben. Ich bin sehr zuversichtlich, dass er bei uns seinen Weg gehen wird.“
Der Vertrag des 19-Jährigen läuft zunächst über ein Jahr und beinhaltet eine Option auf eine weitere Spielzeit. Beim ZFC Meuselwitz wird Kingsley Madumere künftig mit der Rückennummer 19 auflaufen.