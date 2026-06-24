ZFC verpflichtet Magdeburger Offensivtalent

– Foto: Axel Kammerer

Kingsley Madumere sammelte in der vergangenen Saison wertvolle Erfahrungen in der Junioren-Bundesliga. Für die U19 des 1. FC Magdeburg stand er in allen 28 Ligaspielen auf dem Platz und überzeugte mit neun Treffern sowie sechs Vorlagen. Mit seinen 1,90 Metern bringt der Angreifer zudem ein Profil mit, das beim ZFC bislang selten vertreten war.

Neben dem Fußball studiert der gebürtige Offensivspieler Sportmanagement und lebt derzeit in Halle. Auf seine erste Station im Männerbereich blickt er mit großer Vorfreude: „Ich bin glücklich, dass ich meine ersten Schritte im Männerbereich in einer ambitionierten Mannschaft gehen darf und werde versuchen, meinen Anteil für eine gute Saison zu leisten.“