ZFC stoppt Team der Stunde

In einer packenden Partie besiegten die Ostthüringer den favorisierten Tabellenzweiten HFC Chemie am Ende nicht unverdient mit 3:2 und stoppten damit die Serie der Hallenser, die zuletzt acht Spiele in Folge gewonnen hatten.
BERICHT in Anlehnung an Jörg Kaltofen / ZFC Meuselwitz
Nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein völlig anderes Bild. Die Leopold-Elf kam mit deutlich mehr Energie aus der Kabine, übernahm die Kontrolle und setzte Halle zunehmend unter Druck. Der verdiente Ausgleich fiel in der 56. Minute: Florian Hansch eroberte an der Mittellinie den Ball, marschierte Richtung Strafraum und zog aus rund 17 Metern ab. Der Ball sprang unangenehm auf und rutschte HFC-Keeper Sven Müller zum 2:2 durch die Hände. Zipse blieb dran und glaubte nun spürbar an die komplette Wende. Als Califo Baldé nach einem Zweikampf mit Kilian Zaruba im Strafraum zu Fall kam, zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Florian Hansch übernahm erneut Verantwortung und verwandelte sicher zum 3:2 (71.) – der umjubelte Führungstreffer und zugleich sein Dreierpack. Natürlich drängte der Favorit in der Schlussphase noch einmal auf den Ausgleich. Die größte Chance hatte Jan Löhmannsröben nach einem Eckball, doch Lukas Sedlak parierte dessen wuchtigen Kopfball mit einer echten Monsterparade (76.). Auf der anderen Seite hätte Hansch sogar noch das 4:2 nachlegen können, scheiterte aber in der 81. Minute an Sven Müller. Da der ZFC Meuselwitz defensiv nichts mehr anbrennen ließ, blieb es am Ende beim viel umjubelten 3:2-Heimsieg.
Fazit: Mit nun 32 Punkten auf dem Konto hat Zipse einmal mehr bewiesen, dass gegen die „Großen“ in Meuselwitz immer etwas möglich ist. Besonders bemerkenswert war dabei die Moral nach dem frühen 0:2-Rückstand. Einziger Wermutstropfen bleibt die Verletzung von Hendrik Wurr – an dieser Stelle gute Besserung. Was zunächst nach einer klaren Sache für den Favoriten aussah, wurde am Ende zu einem weiteren gallischen Fußballabend in der bluechip-Arena. Nach schwacher Anfangsphase kämpfte sich der ZFC eindrucksvoll zurück, steigerte sich nach der Pause deutlich und belohnte sich mit einem verdienten Heimsieg gegen einen Topgegner.
Robert Schröder (Trainer HFC Chemie): „Wir sind schon mit Respekt hier angereist, da wir in den Heimspielen gesehen haben, was Meuselwitz leisten kann. In den ersten 30 Minuten habe ich dann die beste Leistung in diesem Jahr von meiner Mannschaft gesehen. Wir haben Meuselwitz immer wieder vor große Probleme gestellt, gut nach vorn gespielt, Chancen kreiert und sind dann verdient in Führung gegangen. Was danach passiert ist, ist dann schon sehr speziell und auch unerklärlich, aber das haben wir schon oft im Fußball gesehen. Wir wurden sorglos und nachlässig und brachten Meuselwitz auch mithilfe von anderen Menschen zurück ins Spiel. Ich wollte die Mannschaft zwar in der Pause nochmal wachrütteln, dass wir wieder an unsere hundert Prozent rankommen. Das haben wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr geschafft und uns passend zurzeit quasi selber zwei Eier ins Nest gelegt. Hintenraus haben wir es nicht mehr geschafft, den finalen Touch zu erzeugen, und so ist es in Summe vielleicht sogar ein verdienter Sieg.“
Georg-Martin Leopold (Trainer ZFC Meuselwitz): „Solche Geschichten und Spielverläufe schreibt der Fußball. Ich habe die Mannschaft danach im Kreis an das Spiel damals gegen Lok Leipzig erinnert. Da lagen wir auch 0:2 hinten und haben 3:2 gewonnen. Das sind Spiele, an die wird sich erinnert. Ich glaube, das Spiel war heute in den entscheidenden Situationen auch mal wieder von Spielglück gesegnet. In der Bundesliga wäre das 1:2 wahrscheinlich wegen Handspiels zurückgenommen worden. Das hat uns wieder reingebracht. Aber in der zweiten Halbzeit waren wir aus meiner Sicht die eindeutig bessere Mannschaft. Ich hatte in der Halbzeit den Jungs gesagt, dass wir so nicht spielen können. Wir müssen körperlicher spielen und Zweikämpfe annehmen und dürfen Halle nicht einfach so durchlaufen lassen. Dann waren alle Spieler präsent auf dem Platz, wir haben unsere Torchancen genutzt und haben Halle niedergekämpft. Wenn du eine Mannschaft, die acht Spiele in Folge gewonnen hat, nach einem 0:2-Rückstand noch schlägst, dann zeigt das die absolute Moral und den Zusammenhalt. Das haben wir heute alles auf den Platz gebracht und ich bin stolz auf meine Mannschaft.“