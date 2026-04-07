ZFC stoppt Team der Stunde

– Foto: Tanja Kaltofen

Dabei begann die Partie alles andere als gut für die Zipsendorfer. Nach kurzer Abtastphase übernahm der HFC sofort das Kommando und ging früh in Führung. In der 14. Minute setzte sich Fabrice Daniel Hartmann stark durch und traf sehenswert zum 0:1. Nur eine Minute später legten die Gäste nach: Marius Hauptmann brachte den Ball nach innen, Bocar Baro vollendete zum 0:2 (15.). Vor den 1148 Zuschauern in der bluechip-Arena schien das bereits eine Vorentscheidung zu sein. Halle blieb zunächst das gefährlichere Team und hatte weitere Möglichkeiten. Bocar Baro prüfte in der 19. Minute Lukas Sedlak, kurz darauf verfehlte ein Schuss von Niclas Stierlin nur knapp das Ziel (20.). Doch der ZFC gab sich nicht auf und meldete sich zurück. Nach einer schnellen Aktion brachte David Pfeil den Ball nach innen, wo Florian Hansch per Kopf zum wichtigen 1:2-Anschlusstreffer einköpfte. Damit war die Partie wieder offen, auch wenn die Gäste bis zur Pause noch mehr vom Spiel hatten. Kurz vor dem Halbzeitpfiff musste Hendrik Wurr verletzt raus, für ihn kam Leon Schmökel. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein völlig anderes Bild. Die Leopold-Elf kam mit deutlich mehr Energie aus der Kabine, übernahm die Kontrolle und setzte Halle zunehmend unter Druck. Der verdiente Ausgleich fiel in der 56. Minute: Florian Hansch eroberte an der Mittellinie den Ball, marschierte Richtung Strafraum und zog aus rund 17 Metern ab. Der Ball sprang unangenehm auf und rutschte HFC-Keeper Sven Müller zum 2:2 durch die Hände. Zipse blieb dran und glaubte nun spürbar an die komplette Wende. Als Califo Baldé nach einem Zweikampf mit Kilian Zaruba im Strafraum zu Fall kam, zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Florian Hansch übernahm erneut Verantwortung und verwandelte sicher zum 3:2 (71.) – der umjubelte Führungstreffer und zugleich sein Dreierpack. Natürlich drängte der Favorit in der Schlussphase noch einmal auf den Ausgleich. Die größte Chance hatte Jan Löhmannsröben nach einem Eckball, doch Lukas Sedlak parierte dessen wuchtigen Kopfball mit einer echten Monsterparade (76.). Auf der anderen Seite hätte Hansch sogar noch das 4:2 nachlegen können, scheiterte aber in der 81. Minute an Sven Müller. Da der ZFC Meuselwitz defensiv nichts mehr anbrennen ließ, blieb es am Ende beim viel umjubelten 3:2-Heimsieg.

Fazit: Mit nun 32 Punkten auf dem Konto hat Zipse einmal mehr bewiesen, dass gegen die „Großen“ in Meuselwitz immer etwas möglich ist. Besonders bemerkenswert war dabei die Moral nach dem frühen 0:2-Rückstand. Einziger Wermutstropfen bleibt die Verletzung von Hendrik Wurr – an dieser Stelle gute Besserung. Was zunächst nach einer klaren Sache für den Favoriten aussah, wurde am Ende zu einem weiteren gallischen Fußballabend in der bluechip-Arena. Nach schwacher Anfangsphase kämpfte sich der ZFC eindrucksvoll zurück, steigerte sich nach der Pause deutlich und belohnte sich mit einem verdienten Heimsieg gegen einen Topgegner. Stimmen zum Spiel Robert Schröder (Trainer HFC Chemie): „Wir sind schon mit Respekt hier angereist, da wir in den Heimspielen gesehen haben, was Meuselwitz leisten kann. In den ersten 30 Minuten habe ich dann die beste Leistung in diesem Jahr von meiner Mannschaft gesehen. Wir haben Meuselwitz immer wieder vor große Probleme gestellt, gut nach vorn gespielt, Chancen kreiert und sind dann verdient in Führung gegangen. Was danach passiert ist, ist dann schon sehr speziell und auch unerklärlich, aber das haben wir schon oft im Fußball gesehen. Wir wurden sorglos und nachlässig und brachten Meuselwitz auch mithilfe von anderen Menschen zurück ins Spiel. Ich wollte die Mannschaft zwar in der Pause nochmal wachrütteln, dass wir wieder an unsere hundert Prozent rankommen. Das haben wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr geschafft und uns passend zurzeit quasi selber zwei Eier ins Nest gelegt. Hintenraus haben wir es nicht mehr geschafft, den finalen Touch zu erzeugen, und so ist es in Summe vielleicht sogar ein verdienter Sieg.“