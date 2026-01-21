ZFC Meuselwitz gegen BFC Preussen eröffnet neues Jahr in Regionalliga

---

Nur eines seiner acht Heimspiele konnte der ZFC Meuselwitz in der bisherigen Saison für sich entscheiden und steht damit auf dem 16. Platz der Heimtabelle. Diese Bilanz soll sich beim Nachholspiel gegen den BFC Preussen ändern. Die Gäste stehen auf dem neuten Platz der Auswärtstabelle und gingen mit einer starken Serie in die Winterpause.

In der Gesamttabelle steht der Neuling auf einem starken achten Rang und kann mit einem Sieg in der Partie am Samstag den Anschluss an des Verfolgerfeld herstellen. Die Hausherren aus Meuselwitz haben sieben Zähler weniger auf dem Konto und stehen auf dem 13. Rang. Zur Abstiegszone ist aus Sicht des ZFC zwar ein kleines Polster vorhanden, allerdings würden drei Punkte gegen den BFC für eine angenehmere Ausgangslage sorgen.