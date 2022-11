ZFC Meuselwitz bleibt in der Siegspur Im vorletzten Heimspiel des Jahres 2022 konnte der ZFC gegen die U23 von Hertha BSC den nächsten Sieg einfahren.

Vor der Kulisse von 585 Zuschauern, darunter auch eine Vielzahl Hertha-Fans, die durch die Spielpause in der Bundesliga nun die U23 unterstützen wollten, hatte der ZFC die ersten guten Momente. Nachdem der erste Eckball nach zwei Minuten nichts einbrachte, ergab sich nach vier Minuten die erste gute Schussgelegenheit. Ein abgefälschter Ball nach einem Schuss von Amer Kadric landete bei Till Jacobi, der etwas überrascht war und das Leder über den Hertha-Kasten ballerte. Dann gingen die Hertha-Bubis mit ihrem ersten Angriff in Führung. Ensar Aksakal setzte sich nach einem Zuspiel stark durch, legte den Ball zurück auf Instagram- und YouTube-Star Nader El-Jindaoui, der wenig Mühe hatte, das Leder zum 0:1 in die Maschen zu schieben (6‘). Trotz des frühen Rückstandes zeigte sich die Heim-Mannschaft nur kurzzeitig geschockt und hatte nach 15 Minuten die Riesengelegenheit zum Ausgleich. Nach einer Flanke vom nimmermüden Luis Fischer köpfte Florian Hansch den Ball an den Außenpfosten. Glück für die Hertha, Pech für den ZFC. Auch in der Folge hatte Zipse einige Male gute Gelegenheiten zum Ausgleich. Vor allem Amer Kadric versuchte sich mehrmals mit Schuss-Versuchen, die alle nicht schlecht lagen, aber nicht den Weg ins Hertha-Tor fanden. Mittlerweile hatten die Meuselwitzer nicht nur optisch, sondern auch spielerisch ein Übergewicht, aber in Führung lagen weiterhin die Gäste. In der 39. Spielminute hatte Hertha sogar die Chance, das Ergebnis auszubauen. Nader El-Jindaoui marschierte bei einem Hertha-Konter in den Strafraum, doch Zipse-Keeper Justin Fietz konnte seinen Schuss im letzten Moment noch entschärfen. So ging es mit der knappen wie auch schmeichelhaften Gästeführung in die Pause.

Schon mit Wiederanpfiff konnten die Zuschauer erkennen, dass sich die Gastgeber sehr viel vorgenommen hatten. Es sollte eine der besten Halbzeiten folgen, die in letzter Zeit von der Zipsendorfer Regionalligamannschaft abgeliefert wurde. Immer wieder fuhren die Weber-Jungs teilweise tolle Angriffe in Richtung Hertha-Tor. Dabei wirbelte immer wieder Amer Kadric, der eine Wahnsinnspartie hinlegte, die Berliner Abwehr durcheinander. Jedoch wurden aber dabei wieder einige gute Möglichkeiten liegengelassen. Eine dreifache Gelegenheit zum Ausgleich hatte der ZFC in der 58. Spielminute. Zuerst scheiterte Andy Trübenbach mit einer Direktabnahme an Hertha-Keeper Tjark Ernst, den zurückspringenden Ball hämmerte Luis Fischer an das Lattenkreuz und auch der anschließende Kopfball von Fabian Stenzel wurde noch geblockt. In dieser Phase des Spiels fehlte dem ZFC einfach auch das Glück. Aber Zipse steckte nicht auf, arbeitete akribisch weiter und wurde in der 69. Spielminute belohnt. Andy Trübenbach steckte zu Luis Fischer, dessen perfekte Flanke erreichte Florian Hansch, der mit einem wuchtigen Kopfball Tjark Ernst im Hertha-Tor keine Chance ließ und auf 1:1 stellte. Der viel umjubelte und hochverdiente Ausgleichstreffer beflügelte die Heim-Mannschaft immer weiter und sie schnürten die Berliner regelrecht in deren Hälfte ein. Nach einem Eckball von Luca Bürger kam Luis Fischer im Strafraum zu Fall, doch der Elfmeterpfiff blieb aus und das Spiel ging weiter. Während einige Zipsendorfer noch reklamierten und die Hertha-Abwehr diskutierte, nutzte Florian Hansch die Gelegenheit, schnürte seinen persönlichen Doppelpack und netzte zur 2:1-Führung ein (79‘). Damit hatte Zipse das Spiel eindrucksvoll gedreht und sich für den Riesenaufwand belohnt. Doch die Partie war noch nicht zu Ende und der ZFC musste noch die letzten ekligen Minuten überstehen. Die Hertha versuchte nochmal alles, um den Ausgleich zu erzielen und in der 86. Minute hätte es fast geklappt. Nach einer Flanke stand Tony Rölke völlig blank, scheiterte jedoch an dem sich in den Schuss werfenden Fabian Raithel. So blieb es beim verdienten 2:1 bis zum Schluss und drei wichtige Punkte bleiben in Meuselwitz.

Fazit: Der ZFC zeigte wieder eine geschlossene Mannschaftsleistung und hat verdient gewonnen. Vor allem die zweite Halbzeit war eindrucksvoll. Nach dem dritten Punktspielsieg in Folge hat Zipse nun 15 Punkte auf dem Konto und schiebt sich auf Tabellenplatz 13.

Stimmen zum Spiel

Ante Covic (Trainer Hertha BSC II): "Glückwunsch zu einem verdienten Sieg, auch wenn wir heute das Spiel günstig eröffnet haben. Der Gegner war stets gefährlich, aber die erste Halbzeit war von beiden gefällig. Das war eine glückliche Führung, dann hörten wir auf, Fußball zu spielen. Meuselwitz hat mit der Leistung in der zweiten Halbzeit verdient den Sieg nach Hause gebracht. Wir haben es wieder einmal nicht mehr richtig auf den Platz gebracht. Für die jungen Leute ist es aber wichtig, damit sie reifen können."

Heiko Weber (Trainer ZFC Meuselwitz): "Von der ersten bis zur letzten Minute spielten wir gegen eine starke Mannschaft. Wir haben als Mannschaft enorm gefightet, waren zu Halbzeit aber enttäuscht. Und wir haben eine Top-Bank, konnten zur Halbzeit wechseln. Wir wollten mindestens einen Punkt holen, aber was die Mannschaft da abgeliefert hat, sah richtig klasse aus. Wir haben 15 Punkte, stehen da, wo wir hingehören. Der Gegner war stark, hat heute viel gelernt. Aber wir haben auch zwölf Leute, die 20 und jünger sind aber gegenüber Hertha das Glück, dass diese Jungs im Training von unseren erfahrenen Spielern etwas lernen können."