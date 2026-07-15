ZFC holt Defensiv-Allrounder aus Chemnitz Der ZFC Meuselwitz hat kurz vor dem Saisonstart noch einmal auf dem Transfermarkt nachgelegt. von PM ZFC / FuPa Thüringen · Heute, 17:01 Uhr · 0 Leser

Letztes Jahr gegen Meuselwitz, nun in Meuselwitz: Anton Rücker (links). – Foto: © Tanja Kaltofen

Innenverteidiger Anton Rücker wechselt mit sofortiger Wirkung zu den Thüringern und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2027. Der Kontrakt beinhaltet zudem eine Option auf eine weitere Spielzeit.

Der 25-Jährige wurde im Nachwuchs von RB Leipzig ausgebildet und sammelte anschließend Erfahrungen beim FC Eilenburg sowie in den vergangenen beiden Jahren beim Chemnitzer FC. Für die Himmelblauen stand Rücker in der zurückliegenden Saison 18-mal auf dem Platz, davon 15 Einsätze in der Startelf. Auch im DFB-Nachwuchs konnte der Defensivspieler bereits auf sich aufmerksam machen und absolvierte jeweils fünf Länderspiele für die U16- und U17-Nationalmannschaft Deutschlands.

Mit seiner Variabilität soll Rücker die Defensive des ZFC verstärken. Neben seiner angestammten Position in der Innenverteidigung kann der 1,84 Meter große Abwehrspieler auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden und bringt neben körperlicher Präsenz vor allem Passstärke mit.

Anton Rücker bekommt einen Vertrag beim ZFC Meuselwitz um Präsident Hubert Wolf (links). – Foto: © ZFC