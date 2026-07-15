ZFC holt Defensiv-Allrounder aus Chemnitz

Innenverteidiger Anton Rücker wechselt mit sofortiger Wirkung zu den Thüringern und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2027. Der Kontrakt beinhaltet zudem eine Option auf eine weitere Spielzeit.
Der 25-Jährige wurde im Nachwuchs von RB Leipzig ausgebildet und sammelte anschließend Erfahrungen beim FC Eilenburg sowie in den vergangenen beiden Jahren beim Chemnitzer FC. Für die Himmelblauen stand Rücker in der zurückliegenden Saison 18-mal auf dem Platz, davon 15 Einsätze in der Startelf.
Auch im DFB-Nachwuchs konnte der Defensivspieler bereits auf sich aufmerksam machen und absolvierte jeweils fünf Länderspiele für die U16- und U17-Nationalmannschaft Deutschlands.
Mit seiner Variabilität soll Rücker die Defensive des ZFC verstärken. Neben seiner angestammten Position in der Innenverteidigung kann der 1,84 Meter große Abwehrspieler auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden und bringt neben körperlicher Präsenz vor allem Passstärke mit.
„Anton ist ein flexibler Defensivspieler, der ein sehr gutes Spiel- und Taktikverständnis mitbringt. Diese Fähigkeiten werden wir in der neuen Saison gegen viele Mannschaften benötigen.“, so ZFC-Cheftrainer Georg-Martin Leopold.
Auch ZFC-Neuzugang Anton Rücker blickt der Aufgabe in Meuselwitz optimistisch entgegen: „Die letzte Saison war für mich von den Einsatzzeiten her nicht ganz einfach. Daher ist mein Hauptziel über Physis und Einsatzzeiten wieder auf ein Niveau zu kommen, um meiner neuen Mannschaft eine Stütze zu sein“.
Beim ZFC Meuselwitz wird Anton Rücker künftig mit der Rückennummer 24 auflaufen.