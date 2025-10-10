– Foto: ZF BKK / FuPa

ZF BKK & FuPa: VIP-Tickets für Bundesligaspiel zu gewinnen Krankenkasse ZF BKK wird Gesundheitspartner von FuPa

Seit dem 01.09.2025 ist die ZF BKK offizieller Gesundheitspartner von FuPa. Darüber hinaus dürfen sich alle Vereine noch über tolle Aktionen freuen, die wir gemeinsam mit der ZF BKK im Laufe der Zusammenarbeit veranstalten werden.

Zum Start der Partnerschaft starten wir gleich mal mit einem Kracher, denn die ZF BKK verlost gemeinsam mit FuPa 1x2 VIP-Tickets für das Bundesligaspiel des 1. FC Heidenheim gegen SV Werder Bremen (Samstag, 18.10.25 um 15.30 Uhr).



Über ZF BKK:

Bei der ZF BKK steht die Gesundheit der Versicherten und Mitglieder im Mittelpunkt. Ziel ist es, einen unkomplizierten und zuverlässigen Weg durch das Gesundheitssystem zu bieten. Persönliche Beratung in den Geschäftsstellen wird ergänzt mit innovativen digitalen Services, die den Alltag der Versicherten erleichtern. Mit einem klaren Fokus auf Prävention, individuellen Gesundheitslösungen und regionalem Engagement begleitet die ZF BKK ihre Versicherten dauerhaft und aktiv. Gegründet: 1918 in Friedrichshafen

Versicherte: über 98.000 zufriedene Kundinnen und Kunden

Firmenkunden: über 15.300 Unternehmen

Beschäftigte: 240 Mitarbeitende, inklusive Auszubildende